Terza Categoria, Nassi segna ad oltre 60 anni

Quando il gol non ha età: è il caso di Fabio Nassi, giocatore in forza al Litorale Pisano, squadra militante nel girone B di Terza Categoria Pisa. Nell'ultimo match disputato, la scorsa domenica sul campo della capolista San Prospero Navacchio, il classe 1961 è finito nel tabellino dei marcatori realizzando un calcio di rigore. Un gol ininfluente ai fini del risultato (2-1 a favore dei locali), ma che ha rappresentato certamente una grande soddisfazione per il 61enne Nassi.