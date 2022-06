Dilettanti | Eccellenza a due gironi, Promozione a quattro. Format e date della prossima stagione

Mancava solo l'ufficialità e nella giornata di ieri, martedì 21 giugno, è arrivata: dalla stagione 2022/23 il campionato di Eccellenza torna al format a due gironi. A darne l'annuncio è il Comitato Regionale Toscana LND attraverso una nota ufficiale, nella quale si fa riferimento a domenica 11 settembre come data di inizio del prossimo campionato della categoria "Regina". Resta invece a quattro raggruppamenti la Promozione (al via il 25 settembre), mentre per quanto riguarda Prima e Seconda Categoria (entrambi i campionati cominceranno il 18 settembre) viene ristabilito il naturale numero rispettivamente di 6 e 11 gironi.

Di seguito il comunicato ufficiale con tutti i dettagli:

"In vista poi della prossima stagione sportiva 2022/2023, è stato deliberato che il campionato di Eccellenza inizierà domenica 11 settembre, mentre il giorno precedente scenderanno in campo gli Juniores Regionali e domenica 4 prenderà il via la Coppa di Eccellenza. Per ciò che concerne la forma dei campionati, l’Eccellenza sarà composta da 2 gironi, la 1 Categoria da 6 e la 2 Categoria da 11 raggruppamenti raggiungendo per questi ultimi due campionati, dopo solo una stagione sportiva, l’obiettivo di riportare gli organici ed il numero dei gironi al loro format naturale prepandemico. I campionati di 1 e 2 Categoria cominceranno domenica 18 settembre, mentre il 4 e l’11 dello stesso mese saranno disputate le gare di Coppa. Per quanto riguarda il campionato di Promozione, il C.R. Toscano ha ritenuto opportuno, in considerazione del numero di società attualmente in organico, che non consente per questa stagione sportiva di ritornare al format naturale prepandemico, consultare le partecipanti in merito alla possibilità di organizzare il campionato valutando l’ipotesi a 4 gironi (di cui uno da 14 squadre e 3 da 13) o a 3 gironi (di cui due a 18 squadre ed 1 a 17). Ha risposto il 90% delle società aventi diritto, cioè 47 compagini di cui 36 (pari al 77%) si sono dichiarate favorevoli ai 4 gironi, mentre 11 (pari al 23%) hanno privilegiato l’ipotesi dei 3 raggruppamenti. Facendo seguito a tale consultazione, il Consiglio Direttivo ha deliberato la formazione di 4 gironi di Promozione per la prossima stagione. Il campionato comincerà il 25 settembre, mentre i triangolari di coppa vedranno le squadre in campo le domeniche 4, 11 e 18 settembre evitando dunque, al primo turno, gare infrasettimanali".

fonte: Lega Nazionale Dilettanti