Clamoroso ribaltone: Kolarov lascia il ruolo di direttore sportivo

Un mese e una settimana. Tanto è durata l'avventura di Aleksandar Kolarov in sella all'area sportiva del Pisa Sporting Club: ufficializzato lo scorso 3 giugno, mai presentatosi alla piazza, l'ex calciatore serbo nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio ha comunicato alla società di non avere più intenzione di proseguire nel rapporto professionale.

Dopo l'addio a Claudio Chiellini, la proprietà dello Sporting Club aveva deciso di proseguire nella linea giovane, affidando il ruolo di Ds a un grande protagonista del calcio giocato di qualche anno fa, fresco di patentino per esercitare la nuova professione e con una rubrica piena zeppa di contatti pesanti e interessanti. A quanto trapela dalle stanze dei bottoni della sede nerazzurra, però, il feeling vero e proprio con la nuova realtà non è mai sbocciato.

Al punto di arrivare, nottetempo, al clamoroso ribaltone che ha squarciato la cappa opprimente di afa e arsura che sta schiacciando la città. La tifoseria si interroga sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione: l'occasione per fare chiarezza si presenta proprio dietro l'angolo, poiché alle 12 di oggi Alberto Aquilani farà la sua prima apparizione in qualità di nuovo tecnico nerazzurro. Ci saranno anche Giuseppe e Giovanni Corrado, i quali spiegheranno l'evoluzione dei fatti che hanno portato alla separazione immediata tra il Pisa e Kolarov.

Certamente non la migliore delle occasioni, per Aquilani, per vivere la presentazione ufficiale. Così come perde un pizzico di interesse anche la presentazione delle nuove divise da gioco, aperta al pubblico e organizzata a partire dalle 18.30 di oggi pomeriggio in Logge di Banchi.