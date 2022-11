Cromoterapia, come scegliere il colore del divano

Per la cromoterapia i colori da cui siamo circondati influiscono sul nostro stato d'animo. Per questo, quando scegliamo gli elementi di arredo della nostra casa, dobbiamo prestare attenzione alle tonalità per cui optiamo. Questo vale ovviamente anche per il divano: vediamo, quindi, di quale colore sceglierlo in base alle nostre esigenze.

Il blu

Il blu è il colore ideale per tutti coloro che desiderano contrastare lo stress e si abbina perfettamente sia ad un soggiorno moderno che ad un arredamento di stampo più classico.

Il bianco

Il bianco è uno dei colori più utilizzati e riesce a dare all'ambiente un senso di tranquillità e pace. Da scegliere soprattutto se in casa non abbiamo bambini o animali domestici.

Il rosa

Pastello, acceso o antico: il rosa è il colore della positività e dell'amore, perfetto se vogliamo un ambiente in cui l'ansia e lo stress rimangono fuori da casa. Questo colore, inoltre, negli ultimi anni è diventato di tendenza.

Il viola

Il viola, colore associato spesso alla spiritualità, riesce ad allontanare rabbia e nervosismo garantendo una sensazione di benessere. Se vogliamo creare un ambiente rilassato, possiamo abbinare il divano con i cuscini bianchi dando così la giusta luminosità alla stanza.

Il verde

Il verde, come il viola e il blu, trasmette tranquillità e, allo stesso tempo, dona una sensazione di speranza e allegria. I divani di questo colore si abbinano perfettamene a mobili antichi e alla tappezzeria color ecrù.

Il rosso

Il rosso è un colore che dà forza e dinamismo, creando un ambiente energico. Un divano in rosso vivace riesce a dare un tocco in più a un ambiente moderno, mentre declinato nella versione più scura dona un aspetto più elegante e raffinato.

Il giallo

Per coloro che desiderano raggiungere la massima concentrazione all'insegna del senso di pace, il colore perfetto è il giallo. Un divano di questa tonalità è perfetto anche in ufficio, in quanto stimola la creatività, oltre a creare un ambiente positivo.