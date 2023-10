Domani il derby Lucchese - Pontedera, i granata vogliono continuare la serie positiva

I granata domani andranno al Porta Elisa alla ricerca della vittoria nel terzo derby stagionale, dopo il pari contro l'Arezzo e la vittoria in Coppa contro la Carrarese, contro una Lucchese che arriva da un periodo non positivo. I rossoneri infatti dopo una partenza sprint con tre vittorie e due pareggi (10 gol fatti e 1 subito) nelle prime cinque che hanno contraddistinto un settembre quasi perfetto, il mese di ottobre è stato invece principalmente negativo. Vittoria in Coppa contro l'Arezzo a parte, la Lucchese ha perso contro le big del girone Torres e Pescara rispettivamente 2 a 0 e 1 a 4, ha pareggiato contro la SPAL, il match contro la Juventus rinviato e nel turno infrasettimanale di giovedì i rossoneri hanno perso 2 a 0 contro il Rimini che attraversa un periodo molto difficile e nel match è stato espulso anche il difensore Benassai che si aggiunge agli assenti Visconti e Sabbione.

Il Pontedera dopo il brutto schiaffo subito contro il Pineto ha dimostrato di essersi ripreso con il 4 a 0 inflitto al Rimini e i due pari contro Torres e Vis Pesaro, due 0 a 0 diamentralmente opposti nelle prestazioni, un match di sofferenza e contenimento in Sardegna e una partita controllata e a tratti quasi dominata contro il Pesaro. I granata sono alla ricerca del primo successo fuori casa in campionato e c'è il dovere di provarci contro una Lucchese in un momento negativo e con diverse assenze, l'importante è non perdere perchè la classifica è molto corta e il mese di novembre prevede un calendario con molte sfide complesse contro squadre attrezzate ma in momenti difficili, a partire dalla Juventus Next Gen, passando per il match di Coppa contro un Novara sulla carta abbordabile, per poi affrontare SPAL, Pescara e Virtus Entella.