Eccellenza, la Cuoiopelli si impone con un 3-1 in trasferta sull'Armando Picchi

Buona la prima per la Cuoiopelli, che vince 3-1 sul campo dell'Armando Picchi e parte col piede giusto in campionato. A Livorno va in scena una partita più equilibrata di quanto il risultato finale possa far credere, con il punteggio in bilico fino agli ultimi istanti di gioco.

Il primo tempo racconta di una gara abbastanza combattuta, bella da vedere per il gioco espresso da entrambe le formazioni nonostante siano le difese a farla da padrona e quindi scarseggino occasioni degne di nota. Allo scadere del primo tempo arriva la zampata vincente, che porta la Cuoiopelli in vantaggio: la firma è di Borselli, ma pregevole è la combinazione Rossi-Cornacchia e infine Borselli che porta il neoacquisto biancorosso al gol.

Subire gol nel finale del primo tempo, si sa, è spesso letale. L'Armando Picchi, invece, rientra in campo con tanta determinazione e dopo pochi secondi dal calcio d'inizio viene premiato con la rete dell'1-1 di Bani, bravo a battere Lampignano con un bel diagonale di sinistro sul secondo palo a compimento di un'azione in velocità sulla sinistra. I labronici prendono campo e per almeno un quarto d'ora tengono sulla difensiva la Cuoiopelli, seppur senza riuscire a rendersi pericolosi.

I santacrocesi tornano in partita. Martini chiama Malasoma al grande intervento, poi, ancora sugli sviluppi di una punizione laterale, la spizzicata di testa di Pirone scavalca il portiere locale e fa terminare la palla nel sacco: 1-2. Nel finale la Cuoiopelli si difende con ordine, non lasciando varchi alle offensive dell'Armando Picchi, e in pieno recupero chiude i conti con il più classico dei contropiedi, finalizzato da Bracci, che dribbla Malasoma e appoggia in porta.

Armando Picchi - Cuoiopelli, il tabellino della partita

Armando Picchi - Cuoiopelli 1-3

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Bani Al., Bellandi, Petri, Bartorelli, Campo, Quilici, Lenzi, Neri, D'Angelo. A disp.: Silvestri, Castagnoli, Bani An., Scafuri, Pini, Grossi, Arrighi, Rocchi, Bonsignori. All.: Sena.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Martinelli, Balduini, Martini, Alderottti, Cornacchia, Borselli, Rossi, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Chelini, Bracci, Di Giulio, Iannello, Boghean, Bonfanti. All.: Marselli.

Arbitro: Niccolai di Pistoia, coad. da Lumetta e Crispolti di Piombino

Reti: 45' Borselli (C), 46' Bani Al. (A), 76' Pirone (C), 93' Bracci (C)