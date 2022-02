Eccellenza, San Miniato Basso corsaro in casa del Picchi. Nel mirino il secondo posto

Colpo del San Miniato Basso, che vince 1-0 in casa dell'ostico Armando Picchi e, complice il pareggio della Cuoiopelli nell'anticipo con il Cenaia, si porta a sole due lunghezze dal secondo posto. In una partita giocata sul filo dell'equilibrio dalle due squadre, a far pendere l'ago della bilancia a favore della formazione di Collacchioni ci ha pensato Chiaramonti, autore del rigore decisivo al 28' del primo tempo, conquistato a seguito di un'ingenuità difensiva dei locali. Sulle ali dell'entusiasmo per il gol del vantaggio, il San Miniato Basso ha centrato un palo, salvo poi calare di ritmo e giocare un secondo tempo spiccatamente difensivo. Nonostante la mole di gioco prodotta il Picchi si è reso veramente pericoloso soltanto a 5' dal termine, con Bardini che ha colpito il palo esterno. Dalla parte opposta da segnalare qualche estemporaneo tentativo in contropiede del San Miniato Basso, che riesce a portare a casa tre punti pesantissimi in una trasferta tutt'altro che semplice.

Armando Picchi - San Miniato Basso 0-1, il tabellino della partita

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Bani, D'Angelo, Petri, Borboryo, Campo, Quilici, Testa, Neri, Bardini. A disp.: Silvestri, Castagnoli, Giusti, Scafuri, Rocchi, Pini, Bonsignori, Lenzi, Morelli. All.: Sena.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ciravegna, Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi, Mancini. A disp.: Giannangeli, Romeo, Pagliai, Bartoli, Gargini, Taddei, Borgioli, Mhilli, Kthella. All.: Collacchioni.

Arbitro: Pianigiani di Siena

Reti: 28' rig. Chiaramonti