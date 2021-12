Eccellenza, l'Atletico Cenaia perde in casa col Picchi tra sfortuna ed episodi dubbi

L'Atletico Cenaia prosegue il suo periodo decisamente negativo, perdendo 1-0 in casa con l'Armando Picchi al termine di una partita "maledetta", in cui gli arancioverdi si sono resi protagonisti di un sostanziale monologo per tutti i 90', venendo puniti nell'unica occasione capitata agli avversari. Dopo soli 15' dal fischio d'inizio arriva il gol che deciderà la contesa: sugli sviluppi di un contropiede, Neri entra in area e batte Serafini alla sua sinistra con un bel tiro ad incrociare. Al 35' i padroni di casa trovano il pareggio grazie all'autorete di testa di un difensore ospite, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco, probabilmente di Rossi, molto discutibile. Nella ripresa la pressione dell'Atletico Cenaia aumenta: in apertura accese proteste per un rigore non concesso su Fornaciari, poi, tra le varie occasioni, Cutroneo colpisce la traversa di testa, Gambini sfiora l'incrocio con un tiro da fuori e Papini spara alto da ottima posizione, ma la porta del Picchi è stregata. Atletico Cenaia per la sesta gara consecutiva senza vittorie e per la terza senza segnare.

Atletico Cenaia - Armando Picchi, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - Armando Picchi 0-1

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Malara, Papini, Carlucci, Favilli, Puccini, Caciagli, Allajsufi, Fornaciari, Tammaro. A disp.: Simoncini, Matteoni, Ceccarini, Signorini, Rossi, Gambini, Freschi, Cutroneo, Remedi. All.: Macelloni.

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Castagnoli, Bani, Bartorelli, Petri, Borboryo, Campo, Quilici, Morelli, Neri, Bonsignori. A disp.: Silvestri, Lusito, Giusti, Scafuri, Rocchi, Pini, Testa, Lenzi, Polese. All.: Sena.

Arbitro: Nannelli di Valdarno

Rete: 15' Neri