Calciomercato Eccellenza, porte girevoli in casa Cenaia: definiti due acquisti e tre cessioni

Il Cenaia è tra le società di Eccellenza girone B più attive in questa sessione invernale di calciomercato. In entrata (dopo gli arrivi nelle scorse settimane di Puccini dal Cascina, Cosi dal Ponsacco ed Arapi dal San Miniato Basso) ecco l'ufficialità per due colpi nel pacchetto arretrato: Fabio Fariello e Filippo Amorusi. Il primo è un classe 1992 di grande esperienza, con oltre 200 presenze tra Serie D e Eccellenza campana, prelevato dal Ponsacco anche per colmare l'assenza del capitano Signorini, alle prese con un brutto infortunio muscolare; il secondo è un giovanissimo 2003 proveniente dal Tau Calcio (Eccellenza, girone A), che vanta nel proprio curriculum diverse convocazioni nella rappresentativa dilettanti under15 e under 16. Ma non è finita qui, perché la società arancioverde pare intenzionata ad inserire un altro tassello alla rosa a disposizione di mister Macelloni nei prossimi giorni. In uscita da segnalare invece le cessioni di Tomas Allajsufi (attaccante, 2001) e Leonardo Paoli (difensore, 2001) all'Acciaiolo (Prima Categoria) e di Matteo Pulizia (difensore, 2002) allo Sporting Cecina (Promozione).