Eccellenza, termina in parità il derby tra Cenaia e Ponsacco

Atletico Cenaia e Ponsacco si dividono la posta in palio nel derby valevole per la settima giornata di Eccellenza girone B. Al "Pennati" va in scena una partita molto combattuta, caratterizzata da tanta lotta a centrocampo, in cui il Cenaia ha avuto maggiori occasioni per segnare peccando però di concretezza sotto porta. Cenaia che in apertura perde subito per infortunio Signorini, un tassello fondamentale nello scacchiere tattico di Macelloni. Nell'equilibrio generale Cenaia pericoloso, ma il palo respinge un tiro a portiere battuto. Poi, nella ripresa, l'espulsione di Malara, che costringe il Cenaia a proseguire in inferiorità numerica, e i due episodi (uno per parte) dubbi: al 70' i locali reclamano a gran voce un calcio di rigore per fallo evidente in area su Cutroneo, ma il direttore di gara lascia correre; nei minuti finali, dalla parte opposta, Tavano si invola verso porta e insacca, ma arriva la segnalazione di una posizione di fuorigioco del numero 10, considerata molto dubbia dal Ponsacco. La contesa termina così 0-0.

Atletico Cenaia - Ponsacco, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - Ponsacco 0-0

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi M., Malara, Papini, Signorini, Matteoni, Favilli, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Freschi. A disp.: Colombini, Pulizia, Carlucci, Tammaro, Cecchetti, Rossi G., Gambini, Hepaj, Fornaciari. All.: Macelloni.

PONSACCO: Bartolozzi, Lici, Alicontri, Fariello, Penco, Mucci, Sardi, Reymond, Coralli, Tavano, Paggini. A disp.: Lensi, Gemignani, Degli Esposti, Calzolari, Gufoni, Baldini, Orlando, Scuglia, Cosi. All.: Paci.

Arbitro: Ammannati di Firenze

Note: espulso Malara (C)