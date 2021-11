Eccellenza, la Cuoiopelli vince 3-0 a Piombino e sale al terzo posto in classifica

Nell'ottava giornata di Eccellenza girone B tris della Cuoiopelli in casa dell'Atletico Piombino. La formazione di Marselli conferma così l'ottimo periodo di forma e con questi tre punti, complice la caduta dell'Atletico Cenaia a Ponte a Egola, sale al terzo posto in classifica. Buon approccio alla gara da parte della Cuoio, che, dopo un'iniziale fase di studio, passa in vantaggio al 27' con un bel tiro ad incrociare di Borselli. Gara in discesa e altre due occasioni non sfruttate prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa arriva subito il raddoppio, con Martinelli che finalizza all'altezza del dischetto. I padroni di casa centrano un incrocio dei pali su calcio piazzato, ma la reazione è tutta qui, ed è anzi la Cuoiopelli a sfiorare la terza rete con Cornacchia, che infila Petruccelli ma il direttore di gara annulla per dubbia posizione di fuorigioco. In pieno recupero lo stesso Cornacchia decreta il 3-0 finale con una deviazione sotto porta sugli sviluppi di una punizione laterale.

Atletico Piombino - Cuoiopelli, il tabellino della partita

Atletico Piombino - Cuoiopelli 0-3

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Di Miuini, Quarta, Castellazzi, Del Nero, Maio, Catalano, Ferrau, Rossetti, Dublino, Orarah. A disp.: Neri, Curcio, De Gregorio, Molia, Brizi, Ottaviani, Villani, Cavicchi, Ferrari. All.: Di Tonno.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Martinelli, Balduini, Zocco, Chelini, Cornacchia, Borselli, Bracci, Pirone, Dal Poggetto. A disp.: Poli, Bagnoli, Baroncini, Birindelli, Belluomini, Martini, Iannello, Boghean, Montemagni. All.: Marselli.

Arbitro: Rugi di Empoli

Reti: 27' Borselli, 48' Martinelli, 94' Cornacchia