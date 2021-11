Eccellenza, Fratres Perignano in scioltezza contro l'Atletico Piombino

Partita abbastanza a senso unico al "Magona d'Italia" di Piombino, dove il Fratres Perignano si è imposto nel match valido per la sesta giornata del girone B di Eccellenza con un netto 3-0 sulla formazione locale dell'Atletico Piombino. Prima mezz'ora di gara dai ritmi piuttosto lenti e avara di emozioni, poi, dopo un paio di occasioni non sfruttate, alla terza il Fratres Perignano passa in vantaggio con Sciapi che insacca su splendido invito di Andolfi. Duecentesimo gol in carriera per l'attaccante dei rossoblù. Nella ripresa gli uomini di Ticciati prendono le redini del gioco sin dalle prime battute e prima Sciapi coglie la traversa con una bella girata, poi Remedi calcia fuori da posizione ravvicinata. Al 67' l'unica azione di marca locale, con Orarah che imbuca per Rossetti, ma Iacoponi salva in uscita. La pressione del Fratres Perignano raccoglie i suoi frutti nel finale: all'88' Taraj sfonda sulla destra e serve Sciapi, che non sbaglia da due passi; al 90' punizione di Gamba sul primo palo e colpo di tacco delizioso di Taraj per lo 0-3 finale.

Atletico Piombino - Fratres Perignano, il tabellino della partita

Atletico Piombino - Fratres Perignano 0-3

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Brizi, Curcio, Castellazzi, Del Nero, Quarta, Catalano, Ferrau, Di Muni, Dublino, Orarah. A disp.: Petruccelli, Barlettai, Ferrari, Molia, Rossetti, Barchi, Mormina, De Gregorio, Cavicchi. All.: Di Tonno.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Aliotta, Fabbrini, Pini, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Bianchino, Parenti, Invernazzi, Pinna, Fiaschi, Bari, Taraj. All.: Ticciati.

Arbitro: Bassetti di Lucca

Reti: 42', 88' Sciapi, 90' Taraj