Eccellenza, torna alla vittoria il Ponsacco: 3-0 all'Atletico Piombino, doppietta di Tavano

Tris del Ponsacco in casa dell'Atletico Piombino. Al "Magona d'Italia" va in scena una prima frazione di gioco sostanzialmente equilibrata, lottata perlopiù a metà campo e decisa a favore dei rossoblù da un gol di Tavano al 25' su assist di Paggini. Piombino mai pericoloso dalle parti di Lista. Nella ripresa, pronti-via e arriva il raddoppio del Ponsacco, grazie ad un bel diagonale di Sardi. La partita sembra in discesa per il Ponsacco, ma i padroni di casa non mollano e nella parte centrale del secondo tempo sfiorano il gol in due circostanze clamorose: nel primo caso Lista salva con un'uscita a valanga, nel secondo il tiro a botta sicura di Orarah esce di pochissimo a lato. Nel finale il Ponsacco gestisce e piazza l'affondo del 3-0 a tempo scaduto, con Tavano che, a compimento di un contropiede, insacca dopo aver dribblato anche il portiere. I rossoblù tornano a fare bottino pieno dopo 8 gare di astinenza.

Atletico Piombino - Ponsacco, il tabellino della partita

Atletico Piombino - Ponsacco 0-3

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Del Nero, Molia, Orarah Gongok, Curcio, Brizi, Catalano, Ferrau, Carnevali, Dublino, Maio. A disp.: Neri, Reali, Tomarchio, Villani, Ferrari, Barchi, Cavicchi, Cavaglioni, Wode. All.: Di Tonno.

PONSACCO: Lista, Paggini, Calabrese, Degli Esposti, Reymond, Baldini, Sardi, Penco, Coralli, Tavano, Cava. A disp.: Bartolozzi, Calzolari, Gufoni, Baldini, Tassi, Tine, Scuglia, D'Onghia. All.: Paci.

Arbitro: Bonomo di Collegno

Reti: 25' Tavano, 46' Sardi, 91' Tavano