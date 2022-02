Eccellenza, tonfo del Tuttocuoio in casa del fanalino di coda Atletico Piombino

Comincia con una brutta sconfitta il 2022 del Tuttocuoio, che cade 2-0 in casa del fanalino di coda Atletico Piombino nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Al "Magona d'Italia" va in scena un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con pochissimi spunti degni di nota, al quale fa seguito una seconda parte di gara in cui i padroni di casa hanno preso il pallino del gioco fin dai primi minuti, riuscendo a trovare il gol del vantaggio al 52' con Mormina. Sterile la reazione del Tuttocuoio, che al 77' subisce anche il gol del raddoppio firmato da Catalano. L'Atletico Piombino interrompe la striscia negativa di otto sconfitte consecutive e torna dunque in corsa per la salvezza.

Atletico Piombino - Tuttocuoio 2-0, il tabellino della partita

ATLETICO PIOMBINO: Nardone, Del Nero, Molia, Rocchiccioli J., Rocchiccioli T., Diouf, Catalano, Orarah Gongok, Carnevali, Ferrau, Marini. A disp.: Petruccelli, Reali, Villani, Maio, Ferrari, Mormina, Turini, Barozzi, Dublino. All.: Di Tonno.

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Chiti, Azzinnari, Puviani, Vota, Orlandi, Lazzarini. A disp.: Pozzesi, Fiscella, Segantini, Muratore, Coppola, Ruggiero, Baldini. All.: Marmugi.

Arbitro: Niccolai di Pistoia, coad. da Ferretti di Pistoia e Smecca di Carrara

Reti: 52' Mormina, 77' Catalano