Mercato Eccellenza, il primo colpo è del San Miniato Basso: ecco Falchini

Dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata, il San Miniato Basso apre la sessione invernale di calciomercato con il botto: Gabriele Falchini è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. L'attaccante classe 1986, dalla grandissima esperienza in Serie D ed in Eccellenza, è in cerca di riscatto dopo alcuni mesi al di sotto delle aspettative alla Pro Livorno Sorgenti, in cui ha segnato un solo gol, su rigore. Nella stagione scorsa, Falchini ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato di Eccellenza girone B con la maglia della Cuoiopelli. Al bomber livornese il compito di alzare l'asticella del reparto offensivo a disposizione di mister Ticciati, il terzo meno prolifico del girone A con 12 reti realizzate in 12 giornate. Falchini, fa sapere il club giallorosso nel comunicato, sarà già arruolabile per il derby di domenica tra il San Miniato Basso ed il Fucecchio in programma allo stadio "Corsini".