Colpo da novanta del Tuttocuoio: ecco Giacomo Rossi. Il Perignano annuncia Mancini dal Tau

Si apre col botto la campagna acquisti del Tuttocuoio. La società neroverde ha chiuso per l'ingaggio di Giacomo Rossi, attaccante esterno, classe '89, con all'attivo oltre 100 gol in carriera. Bandiera della Pro Livorno Sorgenti, squadra che ha trascinato dalla Promozione alla prima storica promozione in Serie D, nella scorsa estate è passato al Livorno salvo tornare ad indossare la casacca biancoverde, in Eccellenza, nel corso del mercato invernale. Mix d'esperienza e classe pura, Rossi rappresenta un colpo da novanta per un Tuttocuoio intenzionato a tornare protagonista dopo la sofferta salvezza ottenuta nell'ultima stagione.

Chi, invece, ha tutta l'intenzione di confermarsi tra le 'big' del campionato è il Fratres Perignano. Il nuovo acquisto dei rossoblù porta il nome di Leonardo Mancini, difensore centrale, classe '94, dal curriculum importante (Viareggio, Prato, Tuttocuoio, Massese, Cuoiopelli, Tau Altopascio). Negli ultimi due anni in forza al Tau, ha contribuito in maniera significativa prima alla promozione dall'Eccellenza alla Serie D e poi alla salvezza nella massima serie dilettantistica della società lucchese.