Eccellenza, Cenaia a mani vuote contro il Castelfiorentino. Ma lo 0-1 è indolore

Domenica negativa per il Cenaia, sconfitto 1-0 a Castelfiorentino al termine di una partita giocata abbastanza sotto ritmo contro un avversario a caccia di punti vitali nella lotta salvezza. Gli arancioverdi concedono poco in fase difensiva, ma si fanno vedere ancor meno in avanti, risentendo dell'assenza del tandem d'attacco Remedi-Cutroneo. Il gol che decide l'incontro a favore dei fiorentini arriva al 68', quando Boumarouan batte Serafini con un tiro forte rasoterra che si insacca sul secondo palo. All'80' Fornaciari prova a replicare dall'altezza del dischetto ma Lisi devia in corner. Sconfitta indolore per il Cenaia, ancora al quinto posto a +5 sul Tuttocuoio sebbene i neroverdi, a differenza della squadra di Macelloni, abbiano già osservato il loro turno di riposo.

Castelfiorentino - Cenaia 1-0, il tabellino della partita

CASTELFIORENTINO: Lisi, Nidiaci, Duranti, Castellacci, Vallesi, Trapassi, Boumarouan, Marinari, Tomberli, Ulivelli, Pirone. A disp.: Lupi, Maltinti, Giorgio, Mancini, Sarti, Leporatti, Lenti, Torrente, Iaquinandi. All.: Capecchi.

CENAIA: Serafini, Malara, Tammaro, Papini, Signorini, Fariello, Arapi, Caciagli, Matteoli, Fornaciari, Cecchetti. A disp.: Simoncini, Amorusi, Matteoni, Carlucci, Degli Esposti, Freschi, Puccini, Rossi, Cosi. All.: Macelloni.

Arbitro: Giordani di Aprilia

Rete: 68' Boumarouan