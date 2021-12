Eccellenza, la Cuoiopelli espugna Castelfiorentino (1-0) nella gara di recupero

Chiusura dell'anno col sorriso per la Cuoiopelli, che vince 1-0 a Castelfiorentino nella gara di recupero della dodicesima giornata, consolidando il secondo posto in classifica e diventando la squadra ad aver collezionato il maggior numero di punti in trasferta del girone. A decidere una partita giocata sul filo dell'equilibrio da parte delle due squadre e con le due difese a prevalere sugli attacchi avversari, il gol al 38' del primo tempo di Cornacchia, centrocampista dal vizio del gol (quarta rete in questo campionato). Biancorossi alla sosta a -4 dalla capolista Livorno e a +4 sul San Miniato Basso terzo.

Castelfiorentino-Cuoiopelli, il tabellino della partita

Castelfiorentino - Cuoiopelli 0-1

CASTELFIORENTINO: Lisi, Duranti, Campatelli, Marinari, Vallesi, Trapassi, Ulivelli, Bartolozzi, Tomberli, Iaquinandi, Carlotti. A disp.: Boldrini, Bruni, Lenti, Leporatti, Nidiaci, Torrente, Mancini. All.: Ghizzani.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Iannello, Martinelli, Borselli, Chelini, Rossi, Cornacchia, Falchini, Pirone, Bracci. A disp.: Brogi, Passerotti, Dal Porto, Boghean, Zocco, Bagnoli, Martini, Giordano, Montemagni. All.: Marselli.

Arbitro: Mauro di Pistoia, coad. da Camoni di Pistoia e Vicari di Lucca

Reti: 38' Cornacchia