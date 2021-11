Eccellenza, il Fratres Perignano incappa nel secondo ko di fila a Castelfiorentino. Tanta sfortuna per i rossoblù

Si chiude con una sconfitta 2-1 in casa del Castelfiorentino la settimana da dimenticare del Fratres Perignano. Già nel primo tempo una serie di episodi negativi indirizza la gara a sfavore dei rossoblù: all'11' è costretto al cambio Genovali, al suo posto entra Aliotta, poi qualche minuto più tardi dopo uno scontro di gioco Parenti esce dal campo per le cure del caso e nel frattempo il Castelfiorentino, in superiorità numerica, trova il gol del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Torrente su cross di Iaquinandi. Il Fratres tenta una reazione e al 40' impensierisce Lisi con una conclusione di Remedi, ma prima dell'intervallo sono ancora i padroni di casa a colpire di nuovo con Torrente, che approfitta di una clamorosa ingenuità palla al piede di Iacoponi per mettere in rete a porta sguarnita.

Ad inizio ripresa il Fratres accorcia le distanze con Sciapi in mischia su corner, ma il direttore di gara annulla per un presunto tocco di mano, tra le proteste degli ospiti. La pressione degli uomini di Ticciati continua e al 78' Andolfi accorcia le distanze, ma gli assalti finali alla ricerca del pari non ottengono gli esiti sperati e un arcigno Castelfiorentino esce vittorioso dalla contesa con buona pace del Fratres Perignano, ora a -5 dal duo di testa Livorno-Cuoiopelli e raggiunto al terzo posto dal Tuttocuoio.

Castelfiorentino - Fratres Perignano, il tabellino della partita

Castelfiorentino - Fratres Perignano 2-1

CASTELFIORENTINO: Lisi, Marghi, Duranti, Campatelli, Vallesi, Trapassi, Giorgio, Bartolozzi, Carlotti, Iaquinandi, Torrente. A disp.: Lupi, Maltinti, Lenti, Bruni, Botti, Uliveti, Novelli, Nidiaci . All.: Ghizzani.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Parenti, Bari, Fiaschi, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Pennini, Angiolini, Aliotta, Seghi, Pinna, Fabbrini, Bianchino, Taraj. All.: Ticciati.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 17', 45' Torrente (C), 78' Andolfi (P)

Note: ammoniti Trapassi (C), Gamba, Parenti, Andolfi (P)