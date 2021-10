Eccellenza, Tuttocuoio corsaro sul campo del Castelfiorentino

Con un gol per tempo il Tuttocuoio sbanca il "Neri" di Castelfiorentino nel match valido per la quinta giornata del campionato di Eccellenza girone B. Una vittoria importante per i neroverdi, reduci dal turno di riposo e con questi tre punti saliti a quota 7 punti al terzo posto in classifica. Dopo aver sbloccato il punteggio al 10' del primo tempo con Chiti, il Tuttocuoio ha mantenuto intatto il vantaggio acquisito fino all'89', quando il subentrato Lazzarini ha siglato il gol del definitivo 2-0. Prima vittoria della stagione ottenuta mantenendo la rete inviolata per gli uomini di Marmugi.

Castelfiorentino - Tuttocuoio, il tabellino della partita

Castelfiorentino - Tuttocuoio 0-2

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi, Campatelli, Marinari, Vallesi, Trapassi, Giorgio, Bartolozzi, Bruzzone, Iaquinandi, Carlotti. A disp.: Lisi, Maltinti, Lenti, Sarti, Torrente, Duranti, Ulivelli, Bartalucci, Nidiaci. All.: Ghizzani.

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa, Vittorini, Fino, Franzino, Wagner, Agudiak, Chiti, Orlandi. A disp.: Belli, Fiscella, Bertolucci, Lazzarini, Baldini, Segantini, Puviani, Azzinnari. All.: Marmugi.

Arbitro: Fiorillo di Lucca

Reti: 10' Chiti, 89' Lazzarini