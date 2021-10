Eccellenza, tris del Cenaia contro l'Atletico Piombino

L'Atletico Cenaia riscatta immediatamente il 3-2 di Livorno battendo con un secco 3-0 casalingo l'Atletico Piombino nel match valido per la quinta giornata del campionato di Eccellenza girone B. La truppa di Macelloni sblocca il punteggio dopo soli 15' con Remedi, che svetta di testa su azione da calcio d'angolo e insacca all'angolino. La partita prosegue con un predominio territoriale dei padroni di casa che però non si ripercuote in palle gol degne di nota. A pochi minuti dall'intervallo il difensore centrale Giordano, elemento di maggior esperienza nelle fila del giovanissimo Atletico Piombino, è costretto alla sostituzione e gli ospiti ne risentono. Nella ripresa tra il 55' e il 65' l'Atletico Cenaia risolve la pratica: prima Allajsufi, su assist di Rossi, anticipa tutti in area e spedisce alle spalle di Fiaschi per il 2-0, poi in seguito ad un corner battuto corto, scaturisce un cross sul secondo palo sul quale è puntuale per il Rossi per il gol del definitivo 3-0. Il finale è pura accademia per un Atletico Cenaia che si conferma al secondo posto in classifica e in grado di sopperire anche ad un'assenza pesante come quella di Cutroneo.

Atletico Cenaia - Atletico Piombino, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - Atletico Piombino 3-0

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Malara, Papini, Carlucci, Signorini, Freschi, Caciagli, Gambini, Remedi, Allajsufi. A disp.: Baroni, Pulizia, Matteoni, Rossi, Tammaro, Hepaj, Favilli, Cecchetti, Fornaciari. All.: Macelloni.

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Molia, Curcio, Giordano, Del Nero, Castellazzi, Catalano, Orarah Gongok, Barozzi, Dublino, Quarta. A disp.: Petruccelli, Reali, Ferrari, Braschi, Rossetti, De Gregorio, Mormina, Cavicchi, Ottaviani. All.: Di Tonno.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 15' Remedi, 55' Allajsufi, 65' Rossi