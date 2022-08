Eccellenza, Cenaia: presentata la rosa di mister Macelloni

Anche il Cenaia ha dato ufficialmente il via alla stagione 2022/23. Da lunedì 8 agosto gli arancioverdi, agli ordini del confermatissimo mister Macelloni, stanno effettuando la prima settimana di preparazione presso il centro sportivo di Cenaia. La squadra, che ricalca in gran parte quella che ha ben figurato nell'ultima annata, è stata presentata agli sportivi nella splendida cornice del Tiro a volo La Torre a Cenaia, dove si è svolta anche la cena. Nell'occasione, il nuovo presidente Enrico Milianti ha annunciato squadra e staff, non mancando di ricordare Stefano Vannini che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni addietro, e suo predecessore alla presidenza della Società. Di seguito la rosa che andrà ad affrontare il decimo campionato consecutivo in Eccellenza per il Cenaia:

Portieri: Serafini Alberto 1994, Baroni Gabriele 2004, Perullo Jacopo 2004, Badalassi Elia 2005;

Difensori: Barsotti Matteo 2002, Ceccarini Lorenzo 2003, Degli Esposti Dario 1984, Desii Francesco 2004, Signorini Giacomo 1995, Papini Elia 1996, Pasquini Tommaso 2003, Novi Alberto 2004;

Centrocampisti: Benassi Manolo 1992, Brattoli Tommaso 2003, Caciagli Simone 1989, Freschi Giacomo 2001, Penco Jacopo 2002, Pini Gianmarco 2002, Rossi Matteo 1993, Landi Marco 2004;

Attaccanti: Remedi Alessandro 1992, Morelli Mattia 2000, Pirone Gabriele 1994, Cosi Tommaso 1990, Ibra Gadiaga 2004.