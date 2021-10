Eccellenza, Cutroneo-Freschi e il Cenaia va. Certaldo ko 2-0 nella prima di campionato

L'Atletico Cenaia comincia nel migliore dei modi il nuovo campionato rifilando un secco 2-0, tra le mura amiche, ad un buon Certaldo.

Al "Pennati" va in scena una partita molto combattuta, dai ritmi alti per tutti i 90' e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. In un primo tempo povero di occasioni degne di nota, i padroni di casa sbloccano il punteggio intorno al quarto d'ora con Cutroneo, che risolve una mischia in area di rigore con una stoccata che non lascia scampo a Orsini. Nei minuti finali, grossa occasione per il Certaldo a tu per tu col portiere Serafini (premiato prima della partita per i suoi 10 anni con la casacca arancioverde), ma l'attaccante ospite spara alto.

La seconda frazione di gioco racconta di un sostanziale predominio territoriale del Certaldo, che tiene il pallino del gioco, mentre i locali restano guardinghi sulla difensiva pronti per ripartire in contropiede come spesso riescono. Al 67' il gol del ko, e che gol: Freschi si rende protagonista di una rovesciata spettacolare, con la palla che si infila alla sinistra del portiere. L'Atletico Cenaia porta a casa i primi tre punti stagionali grazie ad una prestazione solida, ma soprattutto al suo cinismo.

Atletico Cenaia - Certaldo, il tabellino della partita

Atletico Cenaia - Certaldo 2-0

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Carlucci, Matteoni, Hepaj, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Freschi. A disp.: Simoncini, Paoli, Signorini, Pulizia, Cecchetti, Brattoli, Palaj, Allajsufi, Fornaciari. All.: Macelloni.

CERTALDO: Orsini, Biagini, Razzanelli, Bernardini, Pampalone, Orsucci, Acatullo, Nuti, Kamberi, Corsi, Vecchiarelli. A disp.: Di Furia, Orlandini, Borgognoni, Olivieri, Bandini, Cresti, Zanaj, Ulivieri, Adelucci. All.: Ramerini.

Arbitro: Zadrima di Pistoia, coad. da Gallà e Ballotti di Pistoia

Reti: 16' Cutroneo, 67' Freschi