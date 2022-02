Eccellenza, il Cenaia ferma sull'1-1 la Cuoiopelli in 8 contro 11

Un Cenaia eroico chiude in inferiorità numerica di tre uomini, ma riesce a fermare sull'1-1 la Cuoiopelli seconda in classifica. Nella prima frazione di gioco partita molto combattuta al "Pennati", con i padroni di casa che si fanno preferire sul piano del gioco fino all'espulsione per doppia ammonizione (giudicata eccessiva dai locali) di Puccini intorno alla mezzora. Nonostante l'uomo in più la Cuoiopelli non riesce a prendere il sopravvento, anzi, in avvio di ripresa subisce l'aggressività del Cenaia, che si porta in vantaggio con Cosi a compimento di una travolgente percussione di Remedi. La Cuoiopelli reagisce e trova il pareggio con Falchini (nuovo capocannoniere in solitaria del girone), poi il Cenaia rimane in 9 causa espulsione diretta di Fariello per fallo da ultimo uomo. Gli ospiti sfiorano il gol del sorpasso con un grandissimo tiro da fuori di Cavallini che colpisce l'incrocio dei pali, ma resterà l'unico tentativo degno di nota fino al triplice fischio. Al 90' da segnalare la terza espulsione nelle fila del Cenaia, ai danni di Cecchetti. Un punto tutto cuore e sacrificio per il Cenaia; un'occasione persa, visto come si era messa la partita e il contemporaneo pareggio del Livorno a Fucecchio, per la Cuoiopelli.

Atletico Cenaia - Cuoiopelli 1-1, il tabellino della partita

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Papini, Malara, Fariello, Freschi, Caciagli, Cosi, Remedi, Puccini. A disp.: Simoncini, Bertuccelli, Cecchetti, Carlucci, Rossi, Matteoli, Degli Esposti, Gambini, Fornaciari. All.: Macelloni.

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Martinelli, Balduini, Passerotti, Chelini, Dal Poggetto, Cornacchia, Falchini, Borselli, Cavallini. A disp.: Lensi, Citti, Iannello, Boghean, Baroncini, Bagnoli, Giordano, Martini, Bracci. All.: Marselli.

Arbitro: Biagi di Pisa, coad. da Bertelli di Firenze e Bellè di Livorno

Reti: 60' Cosi (CE), 67' Falchini (CU)