Eccellenza, Cenaia-Fucecchio 1-1: Remedi frena la capolista

Un gol nel finale di Remedi evita la prima sconfitta in campionato al Cenaia e vale un punto più che meritato per gli arancioverdi contro la capolista Fucecchio. I padroni di casa fanno la partita sin dalle prime battute al cospetto di un avversario ben messo in campo. Le uniche occasioni degne di nota si attestano nei primi dieci minuti di gara, con Papini, Pasquini e Pirone che impensieriscono Del Bino mentre dalla parte opposta Ceceri impegna Baroni. La partita prosegue con tanta lotta a centrocampo. Nella ripresa il neoentrato Remedi si fa subito vedere con un colpo di testa che scheggia la traversa. Al primo vero affondo il Fucecchio passa in vantaggio: cross di Zefi per Masoni, conclusione sporca e deviazione vincente di Cenci. Il Cenaia si getta in avanti alla ricerca del pareggio, trovandolo a otto dal termine con il solito Remedi. Secondo pari consecutivo per gli arancioverdi dopo quello di domenica scorsa sul campo della Massese.

Cenaia - Fucecchio 1-1, il tabellino della partita

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Penco, Caciagli, Morelli, Pirone, Freschi. A disp.: Serafini, Barsotti, Landi, Benassi, Novi, Brattoli, Gadiaga Cheikh, Remedi, Cosi. All.: Macelloni.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Lotti, Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano, Zefi, Ceceri, Demi, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Giometti, Bindi, Nannetti, Cenci, Carnevale, Falaschi, Masoni, Badalassi. All.: Dell'Agnello.

Arbitro: Fiorillo di Lucca

Reti: 69' Cenci, 82' Remedi