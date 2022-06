Eccellenza, colpo in attacco per il Cenaia: ufficiale l'arrivo di Pirone

Tutto fatto per il passaggio di Gabriele Pirone al Cenaia. La società arancioverde ha trovato ed annunciato l'accordo con l'attaccante classe '94, il quale rappresenta il quinto rinforzo per la rosa di mister Macelloni in vista della prossima stagione, dopo quelli di Benassi, Novi, Penco e Barsotti. Cresciuto nelle giovanili di Fiorentina e Livorno, Pirone ha vissuto la prima stagione in Prima squadra al Camaiore in Serie D (10 reti), prima di passare in Lega Pro al Viareggio e poi tra Serie D ed Eccellenza vestendo diverse maglie, per ultime quelle di Cuoiopelli e Castelfiorentino. In carriera Pirone ha segnato oltre 70 gol in circa 230 presenze ed è in grado di destreggiarsi indifferentemente come esterno offensivo sia a destra che a sinistra oltre che nel ruolo di seconda punta.