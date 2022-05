Eccellenza, Cenaia: confermati Macelloni e il ds Betti. Enrico Milianti il nuovo presidente

Archiviato l'eccellente quinto posto ottenuto nella stagione regolare di Eccellenza, il Cenaia si rimette in moto per preparare la prossima annata calcistica, la decima di fila nella categoria. Di seguito la nota ufficiale del club arancioverde:

"Tutta la Società S.C.Cenaia 1969, dai calciatori ai dirigenti e staff fino all'ultimo tifoso, si stringe intorno al proprio Presidente Stefano Vannini che sta affrontando la sua prova più dura. A lui giunga tutto il nostro amore e la nostra vicinanza,sicuri di rivederlo a gioire e soffrire come tutte le domeniche al mitico Pennati-Favilli di Cenaia. Proprio in questo momento cosi difficile per tutti noi parlare di futuro è veramente dura, ma dobbiamo farlo ancora con più forza proprio per il rispetto del ruolo che ricopre e il suo esempio di passione e amore per i colori arancioverdi. La Società è lieta di comunicare quindi la ripartenza ufficiale per la stagione 2022/2023 con l'obiettivo almeno di riuscire a ripetere quanto di buono è stato fatto nell'ultimo campionato,forse il più bello degli ultimi 9 anni, con il raggiungimento della finale di Coppa Italia persa malamente solo ai rigori e un quinto posto in campionato che avrebbe garantito un posto nei play-off e che solo la forbice ci ha negato. Ma oltre all'aspetto puramente dei risultati quello che ci ha maggiormente gratificato è stata l'opinione degli addetti ai lavori concordi nel definire il gioco espresso dalla squadra arancio verde come uno dei migliori dell'intero girone sia come qualità che come intensità. Il primo passo è stato quello di nominare un nuovo presidente, e a tal proposito la Società comunica che il nuovo Presidente sarà Enrico Milianti, eletto all'unanimità con immensa gioia da tutto il consiglio della Società; affiancherà lo storico Patron Daniele Baroncini nella conduzione della Società. A Enrico, cenaiese doc e storico tifoso della squadra il più grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Inoltre, la società comunica, con estrema soddisfazione, la riconferma di Mister Massimo Macelloni e del d.s. Bruno Betti che sono già al lavoro insieme al resto dello staff per allestire una squadra all'altezza delle aspettative di tifosi e simpatizzanti. Squadra che ricalcherà in grandissima parte quella del campionato appena concluso,con i necessari innesti dovuti alla normativa quote e uno/due innesti over di spessore.