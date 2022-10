Eccellenza, il Cenaia aggancia la vetta: battuto 1-0 il San Miniato Basso

Tre punti fondamentali per il Cenaia, che, tra le mura amiche, supera di misura il San Miniato Basso e con questa vittoria aggancia in vetta la Cuoiopelli. Pronti-via e padroni di casa subito pericolosi, ma Lampignano è super nel respingere il colpo di testa avversario da posizione molto ravvicinata. Il San Miniato Basso si accende con le iniziative dei singoli. Al 9' Marabese pesca in area Ciravegna, il quale conclude al volo sul palo, prima che il direttore di gara segnali fuorigioco. Ancora Marabese, stavolta sfonda centralmente e calcia sopra la traversa. La gara prosegue con tanta lotta a centrocampo ed entrambe le formazioni che saltano costantemente il centrocampo in fase di impostazione. Sul finire di frazione cresce il Cenaia. Al 32' grande occasione con Morelli che svirgola a due passi dalla porta, tre minuti più tardi tiro secco di Remedi sul primo palo, copre bene Lampignano. 0-0 all'intervallo.

La prima occasione della ripresa equivale al vantaggio del Cenaia. Cela perde palla sulla trequarti, innescando una ripartenza fulminea, conclusa col tiro cross letale di Rossi. Decisiva, nella circostanza, la sfortunata deviazione di Sabatini che manda fuori tempo Lampignano. Il numero 1 giallorosso evita il doppio passivo con un intervento superlativo, poi sulla ribattuta il Cenaia andrebbe in rete, ma il direttore di gara, richiamato dall'assistente di linea, decide per un fuorigioco molto discutibile. Mister Targetti getta nella mischia il rientrante Chiaramonti nel tentativo di dare una scossa alla squadra, ma il San Miniato Basso non va oltre una situazione interessante non sfruttata da Franzoni ed un colpo di testa insidioso di Sabatini. Esulta il Cenaia, mentre il San Miniato Basso resta fermo a due punti, nei bassifondi della classifica, e soprattutto compie diversi passi indietro rispetto all'ottima prova di domenica scorsa contro il Fratres Perignano.

Cenaia - San Miniato Basso 1-0, il tabellino della partita

CENAIA: Serafini, Rossi, Desii (79' Novi), Papini, Signorini, Pasquini, Penco (86' Degli Esposti), Caciagli, Morelli (63' Pirone), Remedi (70' Cosi), Freschi (72' Pini). A disp.: Baroni, Barsotti, Landi, Gadiaga. All.: Macelloni.



SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Romeo (20' Boghean), Scarselli, Nolé (46' Franzoni), Sabatini, Cela, Bourezza (69' Chiaramonti), Malanchi, Di Benedetto (46' Anichini), Marabese, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Taddei, Salliu, Re. All.: Targetti.



ARBITRO: Dell'Oro di Sondrio (Della Bartola di Pisa - Corcione di Pisa)



RETE: 49' Rossi



NOTE: ammoniti Morelli, Nolé, Sabatini, Signorini, Papini