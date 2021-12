Eccellenza, l'Atletico Cenaia cade 3-2 a Certaldo

Si apre con un passo falso il girone di ritorno dell'Atletico Cenaia, che perde 3-2 a Certaldo, non riuscendo a dare continuità al bel successo di domenica scorsa in casa del Fratres Perignano. Il match vede un'iniziale fase di studio tra le due squadre, interrotta dal gol del vantaggio dei padroni di casa, firmato al 17' da Kouko, abile a ribattere in rete la respinta di Serafini su un tiro da fuori di Vecchiarelli. La risposta dell'Atletico Cenaia arriva al 42', quando Signorini serve in profondità Remedi, il quale dribbla un avversario e insacca all'angolino per l'1-1. Passano appena 2' e il Certaldo rimette la testa avanti grazie ad un diagonale di Martini che non lascia scampo a Serafini. In avvio di ripresa i locali allungano sul 3-1: Vecchiarelli serve in area Corsi, il quale si libera del diretto marcatore e infila Serafini per un gol di pregevole fattura. Nel prosieguo del match da segnalare un'espulsione per parte: Cutroneo per gli ospiti si fa cacciare per somma di ammonizioni, mentre Kouko per i viola per rosso diretto. All'83' l'Atletico Cenaia accorcia le distanze con un bel tiro dal limite di Foranciari, ma la pressione finale non produce altri sussulti.

Certaldo - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Certaldo - Atletico Cenaia 3-2

CERTALDO: Orsini, Volpini, Vecchiarelli, Pampalone, Olivieri, Orsucci, Martini, Dini, Corsi, Nuti, Kouko. A disp: Di Furia, Biagini, Ciampolini, Manganiello, Gaio, Razzanelli, Ulivieri, Zanaj, Baccini. All. Costagli.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi M., Tammaro, Papini, Signorini, Matteoni, Freschi, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Gambini. A disp: Simoncini, Carlucci, Cecchetti, Rossi G., Arapi, Cosi, Foranciari, Malara. All. Macelloni.

Arbitro: Norci di Arezzo, coad. da Pancioni e Peloni di Arezzo

Reti: 17' Kouko (CER), 42' Remedi (CEN), 44' Martini (CER), 47' Corsi (CER), 83' Foranciari (CEN)

Note: Espulsi Cutroneo (CEN) e Kouko (CER)