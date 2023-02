Eccellenza, è un Fratres Perignano travolgente: 5-1 a domicilio al Certaldo

Importante prova di forza del Fratres Perignano, che si impone con un netto 5-1 sull'ostico campo di Certaldo e prosegue nel testa a testa in vetta col Cenaia. Primo tempo piuttosto equilibrato, contraddistinto da una vera occasione per parte, dagli esiti differenti: al 20' Taraj spara clamorosamente sul fondo a tu per tu con Borghini, mentre al 42' Sciapi porta in vantaggio il Fratres risolvendo una mischia in area locale su cross di Falleni. Nell'immediato rientro dall'intervallo arriva il raddoppio: Taraj, nel tentativo di anticipare Kthella sugli sviluppi di un corner, devia involontariamente la palla verso la propria porta e beffa Calu. L'uno-due a cavallo fra i due tempi galvanizza il Fratres, che gioca una ripresa a senso unico. Al 65' Sciapi cala il tris su traversone di Cornacchia, mentre sette minuti più tardi si trasforma in assist-man per la quarta rete, firmata da Di Paola. Gli uomini di Niccolai non si accontentano e al 76' vanno sul 5-0 con Fiumalbi, servito da uno scatenato Sciapi. Nel finale gol della bandiera del Certaldo, realizzato da Bacchini su punizione. Per i rossoblù è la quinta vittoria consecutiva.

Certaldo - Fratres Perignano 1-5, il tabellino della partita

CERTALDO: Calu, Piochi, Vecchiarelli, Orsucci, De Pellegrin, Razzanelli, Zanaj, Bernardini, Taraj, Nuti, Bandini. A disp.: D'Ambrosio, Innocenti, Baccini, Delle Fave, Bardotti, Corsi, Marcon, Pampalone, Martini. All.: Ramerini

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni, Aliotta, Genovali, Chiodi, Cornacchia, Niccolai, Kthella, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Carani, Giorgi, Pennini, Carrai, Pecci, Ganetti, Di Paola, Fiumalbi. All.: Niccolai

Arbitro: Santeramo di Monza

Reti: 42′ Sciapi, 47′ aut. Taraj, 65′ Sciapi, 72′ Di Paola, 76′ Fiumalbi, 83′ Baccini