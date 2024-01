Eccellenza, clamorosa vittoria nel derby del Geotermica sulla Cuoiopelli, vince il Tuttocuoio e pareggia il Perignano

Clamoroso risultato a Santa Croce, il Geotermica trova la seconda vittoria stagionale sul campo della Cuoiopelli seconda in classifica. In apertura del match i padroni di casa lamentano un calcio di rigore non assegnato su Goh, al 16' Campo con un ottimo inserimento batte Pulidori. Nella ripresa c'è subito un rigore a favore dei padroni di casa che però Rossi para a Costanzo e subito dopo c'è il raddoppio di Falchini al secondo tiro verso la porta degli ospiti. Col passare dei minuti il match si fa duro e l'arbitro espelle Lici dalla panchina e Fantini nel finale, crollo clamoroso dei ragazzi di mister Falivena che adesso vedono il Tuttocuoio scappare.

Infatti i neroverdi volano a +6 grazie alla vittoria per 1 a 0 sul Lanciotto Campi, una partita non facile contro un avversario che deve salvarsi, decide la rete di Massaro alla mezz'ora del primo tempo. I padroni di casa poi si difendono bene e vanno vicini in più occasioni al raddoppio.

Il Fratres Perignano pareggia contro il Valdinievole Montecatini 1 a 1. I pistoiesi conquistano un punto sul campo dei rossoblù che creano ma non riescono a finalizzare. Apre le marcature alla mezz'ora Gers Bibaj che porta in vantaggio gli ospiti ma allo scadere della prima frazione risponde bomber Sciapi dal dischetto. Nella ripresa però nonostante l'iniziativa dei padroni di casa non arriva il raddoppio, all'ultimo secondo Sciapi sbaglia il secondo calcio di rigore del match lasciando così l'amaro in bocca per un mancato avvicinamento al secondo posto.

Cuoiopelli – Geotermica 0 a 2 (0 a 1)

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Bianchi, Bagnoli, Lucaccini, Sgherri, Viola, Goh, Benericetti, Costanzo. A disp.: Brogi, Lici, Ammannati, Ponzolini, Nardo, Hoxha, Regoli, Fantini, Razzauti. All.: Falivena.

Geotermica: Rossi, Burini, Romeo, Spagnoli, Caccio, Misseri, Campo, Landi, Pellegrini, Falchini, Puccini. A disp.: Gjozi, Pruneti, Zoncu, Pavoletti, Scottu, Mecacci, Pashja, Dussol, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Zmau di Prato

Reti: 16'pt Campo, 7’st Falchini.

Note: Espulsi Lici e Fantini.

Tuttocuoio – Lanciotto Campi 1 a 0 (1 a 0)

Tuttocuoio: Iacoponi, Sorbo, Puleo, Marcon, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Princiotta, Centonze, Caggianese. A disp.: Carcani, Battaglia, Mustone, Fiscella, Rotunno, Ratti, Chiti, Turini, Solari. All.: Sena.

Lanciotto Campi: Roselli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Pisapia, Bambi, Ascolese, Amerighi, Cassiolato, Verdi, Frezza. A disp.: Mouhamaddu, Nocentini, Manzatu, Gasparini, Alampi, Arca, Bini, Afelba, Fathou. All.: Secci.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Reti: 31’pt Massaro.

Fratres Perignano – Valdinievole Montecatini 1 a 1 (1 a 1)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Scremin, Freschi, Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra, Taraj, Arvia, Sciapi. A disp.: Gliatta, Ceccanti, Petri, Porcellini, Pennini, Zefi, Baggiani, Martinelli, Guarente. All.: Cristiani.

Valdinievole Montecatini: Gega, Gamberucci, Lucchesi, Fanti, Fedi, Torracchi, Lici, Pratesi, Ba, Bibaj Gers, Volpi. A disp.: Cortopassi, Coselli, Del Carlo, Natali, Alessiani, Rinaldi, Giulianelli, Liberto, Rosati. All.: Tocchini.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 33'pt Bibaj Gers (VM), 45'pt Sciapi (Rig., FP)

Note: Espulso Fedi.