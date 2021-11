Eccellenza, l'Atletico Cenaia frena in casa della Colligiana: 1-1 il finale

Solo un pareggio per l'Atletico Cenaia nella trasferta di Colle Val d'Elsa contro la formazione locale della Colligiana. Complice un terreno di gioco in condizioni difficili, va in scena una partita tutt'altro che spettacolare e abbastanza carente sul piano tecnico. Tra il 30' e il 34' del primo tempo i due lampi che decidono il punteggio finale: prima Cito apre le marcature in favore dei senesi, poi Remedi ristabilisce la parità approfittando di un errore della retroguardia avversaria per insaccare a tu per tu con Serafini. Nel finale della prima frazione la partita si accende: gli arancioverdi trovano il raddoppio con un colpo di testa di Rossi Matteo, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco dubbio; Cutroneo manca per un soffio l'appuntamento col gol in scivolata, mentre dalla parte opposta Serafini si supera su un tiro da fuori. Nella ripresa i ritmi si abbassano e il cronometro corre fino al triplice fischio senza alcun'azione di rilievo da una parte e dall'altra.

Colligiana - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Colligiana - Atletico Cenaia 1-1

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Piochi, Silvestri, Tognarelli, Pietrobattista, Torricelli, Cirasella, Napoli, Calamassi, Cito. A disp.: Petrucci, Logi, Doda, Sitzia, Di Leo, Valci, Milanesi, Cianciolo, Turini. All.: Molfese.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Rossi, Tammaro, Carlucci, Signorini, Matteoni, Favilli, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Freschi. A disp.: Baroni, Malara, Palaj, Cecchetti, Hepaj, Rossi, Gambini, Allajsufi, Fornaciari. All.: Macelloni.

Arbitro: Giordano di Matera

Reti: 30' Cito (CO), 34' Remedi (AC)