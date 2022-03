Eccellenza, la Cuoiopelli non vince più in trasferta: 2-2 con la Colligiana

La Cuoiopelli torna per la quarta trasferta consecutiva (la quarta del girone di ritorno) senza i tre punti nel sacco. A Colle Val D'Elsa, i padroni di casa della Colligiana, in piena lotta per la salvezza, fermano sul 2-2 la squadra di Marselli al termine di una partita molto combattuta e, soprattutto nel finale, nervosa e concitata. Cuoio in vantaggio al 12' grazie ad un tocco sotto porta di Bracci, poi al 19' Falchini ha l'opportunità di raddoppiare su calcio di rigore ma Chiarugi para. Espulso nell'occasione del fallo decisivo Piochi: Colligiana in dieci uomini per oltre 70'. Al 26' i senesi raggiungono comunque l'1-1: dal dischetto stavolta non sbaglia Mugnai. Il match scivola via senza particolari emozioni fino all'82', quando la Colligiana passa sorprendentemente in vantaggio con Milanesi, su assist di Soumah. Immediata la risposta della Cuoio, affidata al subentrato Baroncini: 2-2. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da grande nervosismo: Soumah, già rientrato in campo con una fasciatura alla testa, viene colpito da una gomitata e si scatena un parapiglia che determina l'espulsione di Liberto, oltre a quella del viceallenatore della Colligiana Trombetta, e prolunga il match fino all'8' di recupero. Con questo pareggio la Cuoiopelli viene agganciata al secondo posto dal San Miniato Basso.

Colligiana - Cuoiopelli 2-2, il tabellino della partita

COLLIGIANA: Chiarugi, Logi, Piochi, Pietrobattista, Bianchi, Tognarelli, Sitzia, Cito, Liberto (18’ st Soumah), Mugnai (27’ st Milanesi), Cirasella (22’ st Cianciolo). A disp.: Petrucci, Valci, Bartalini, Focardi Olmi, Finetti, Torricelli. All.: Deri.

CUOIOPELLI: Lampignano, Martinelli, Boghean (22’ st Iannello), Balduini (38’ st Bagnoli), Zocco (27’ st Baroncini), Chelini, Rossi, Borselli, Falchini, Bracci (18’ st Cavallini), Cornacchia (27’ Martini). A disp.: Lensi, Dal Porto, Colombini, Dal Poggetto. All.: Marselli.

Arbitro: D’Angelo di Trapani, coad. da Pellegrini di Prato e Gallà di Pistoia

Reti: 12’ Bracci (CU), 26’ rig. Mugnai (CO), 82’ Milanesi (CO), 85’ Baroncini (CU)

Note: Espulsi al 19' Piochi e al 90' Liberto (CO). Ammoniti Pietrobattista, Bianchi e Milanesi (CO), Balduini e Iannello (CU)