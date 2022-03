Eccellenza, Fratres Perignano manca il tris: 0-0 con la Colligiana

Scialbo pari senza reti nella sfida tra Colligiana e Fratres Perignano. I 90' di gara al "Manni" di Colle Val d'Elsa scivolano via su ritmi bassi e con poche occasioni degne di nota da ambo le parti. Le palle gol più nitide sono di marca locale: al 5' il palo salva Iacoponi, mentre nel finale del primo tempo due conclusioni insidiose terminano di poco a lato. Il Perignano si fa vedere soltanto in due occasioni: prima con un calcio di punizione di Remedi, poi con un tiro di Andolfi nella ripresa sul quale compie un ottimo intervento Chiarugi. Risultato giusto che premia la determinazione della Colligiana, squadra in piena lotta per la salvezza; per il Perignano un mezzo stop dopo due vittorie consecutive che permette al Cenaia (quinto) di avvicinarsi ad un punto.

Colligiana - Fratres Perignano 0-0, il tabellino della partita

COLLIGIANA: Chiarugi, Logi, Ciardini, Pietrobattista, Bianchi, Tognarelli, Piochi, Mugnai, Soumah (Milanesi), Cianciolo (Sitzia), Cito (Liberto). A disp.: Petrucci, Cirasella, Valci, Di Muni, Torricelli, Corti. All.: Deri.

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Genovali, Seghi (Taraj), Pennini (Aquilante), Vignali, Andolfi, Remedi, Sciapi. A disp.: Borghini, Pruneti, Fabbrini, Langella, Fiaschi, Angiolini, Pini. All.: Ticciati.

Arbitro: Artini di Firenze, coad. da Barretta di Pistoia e Poggipolini di Empoli