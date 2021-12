Eccellenza, il Ponsacco fa 1-1 in casa della Colligiana

Termina con un pareggio (1-1) giusto per quanto mostrato in campo il match tra Colligiana e Ponsacco, valido per la quattordicesima giornata di Eccellenza girone B, la prima di ritorno. I senesi partono bene e nei primi 25' si fanno vedere in varie occasioni dalle parti di Lista. Intorno alla mezz'ora arriva il primo sussulto di marca rossoblù: punizione di Tavano, respinta in corner di Chiarugi. La partita prosegue con la Colligiana che cerca di fare la partita, mentre il Ponsacco è poco attivo in fase offensiva. Al 9' della ripresa il Ponsacco passa in vantaggio: Tavano serve Pagnini, che insacca a fil di palo per lo 0-1. I padroni di casa non ci stanno e ristabiliscono la parità al 67' con Mugnai. Il finale di gara vede il Ponsacco all'attacco: in tre circostanze Tavano ha la possibilità di segnare, ma Chiarugi risponde presente, mantenendo il punteggio invariato nonostante i 9' di recupero.

Colligiana - Ponsacco, il tabellino della partita

Colligiana - Ponsacco 1-1

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Piochi, Pietrobattista, Tognarelli, Ciardini, Silvestri, Milanesi, Mugnai, Cito, Calamassi. A disp.: Petrucci, Liberto, Cirasella, Torricelli, Trotta, Sitzia, Logi, Cianciolo, Focardi Olmi. All.: Deri.

PONSACCO: Lista, Baldini, Calabrese, Mucci, Reymond, Degli Esposti, Paggini, Baldini, Coralli, Tavano, Cava. A disp.: Balli, Calzolari, Gufoni, Vannozzi, Penco, Lemmi, D'Onghia, Tassi, Scuglia. All.: Paci.

Arbitro: Avelardi di Livorno

Reti: 54' Paggini (P), 67' Mugnai (C)