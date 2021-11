Eccellenza, San Miniato Basso corsaro a Colle Val d'Elsa: decide un gol di Mancini

Terza vittoria in otto giorni per il San Miniato Basso, che con l'1-0 in casa della Colligiana sale a quota 14 punti in classifica, agganciando il Cenaia e portandosi a -1 dal terzo posto. A Colle Val d'Elsa va in scena una partita nel complesso equilibrata, caratterizzata da pochissime occasioni da una parte e dall'altra e condizionata dal campo pesante. A decidere la contesa è il gol al 19' del primo tempo di Mancini, che, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Demi, si avventa sul prolungamento di testa di Di Benedetto e insacca da due passi. Nella parte restante di frazione Colligiana mai pericolosa, mentre i giallorossi colpiscono una traversa con un tiro da fuori di Chiaramonti. Nella ripresa i senesi scendono in campo con un piglio diverso e cercano per tutti i 45' di trovare il varco giusto nella retroguardia avversaria, ma la formazione di Collacchioni resiste e porta a casa una vittoria pesante.

Colligiana - San Miniato Basso, il tabellino della partita

Colligiana - San Miniato Basso 0-1

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Focardi, Pietrobattista, Tognarelli, Ciardini, Cito (73' Milanesi), Di Leo (57' Mugnai), Trotta (73' Cirasella), Napoli, Cianciolo. A disp.: Petrucci, Logi, Doda, Piochi, Silvestri, Sitzia. All.: Alunno Corbucci.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli (62' Santagata), Cela, Di Benedetto, Nole, Chiaramonti (69' Ciravegna), Demi (85' Borgioli), Mancini (92' Romeo). A disp.: Giannangeli, Prete, Arapi, Gargini, Taddei. All.: Collacchioni.

Arbitro: Burgassi di Firenze

Reti: 19' Mancini

Ammoniti: Cela (S), Cito (C), Lecceti (S), Mancini (S), Di Benedetto (S)