Eccellenza, il Tuttocuoio cade 3-1 in casa della Colligiana: prima sconfitta in campionato

Niente bis per il Tuttocuoio, che cade 3-1 sul campo della Colligiana, non riuscendo a replicare il successo ottenuto nella gara d'esordio contro l'Atletico Piombino.

La partita si mette subito male per i ponteaegolesi, che passano in svantaggio dopo appena 3' con un gol direttamente da calcio d'angolo di Calamassi A., la cui traiettoria, condizionata dal vento, trae in inganno un non impeccabile Muscas. Al 16' arriva anche il raddoppio dei biancorossi di casa, grazie a un colpo di testa di Napoli. Il Tuttocuoio reagisce e in più occasioni con Agudiak e Wagner si fa vedere dalle parti di Chiarugi, poi, al 40', arriva l'episodio che decreta il 3-0 per la Colligiana: Napoli, servito in area da Calamassi A., viene atterrato da Vittorini e il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra di Molfese, che lo stesso numero 9 trasforma.

Sotto di tre reti la partita sembra segnata per il Tuttocuoio, che però non si arrende e nella ripresa si porta con continuità in avanti, cercando di trovare un varco nell'attenta retroguardia della Colligiana. Al 78' per poco in contropiede i locali non segnano ancora, con Torricelli che si presenta a tu per tu con Muscas ma il portiere neroverde respinge. La pressione del Tuttocuoio viene premiata all'83', quando Agudiak va in gol con un pallonetto che scavalca Chiarugi in uscita, ma è soltanto la rete della bandiera.

Colligiana - Tuttocuoio, il tabellino della partita

Colligiana - Tuttocuoio 3-1

COLLIGIANA: Chiarugi, Doda, Piochi, Ciardini, Tognarelli, Pietrobattista, Torricelli, Silvestri, Napoli, Calamassi A., Milanesi. A disp.: Bacciottini, Gambassi, Logi, Di Leo, Cito, Sitzia, Mugnai, Cianciolo, Trotta. All.: Paolo Molfese.

TUTTOCUOIO: Muscas, Deligio, Bertolucci, Vittorini, Rodriguez, Fino, Franzino, Puviani, Agudiak, Wagner, Azzinnari. A disp.: Belli, Fiscella, Canale Molin, Bartorelli, Muratore, Orlandi, Lazzarini, Ruggiero, Chiti. All.: Riccardo Marmugi.

Arbitro: Federico Nannelli di Valdarno

Reti: 3' Calamassi A. (C), 16', 42' rig. Napoli (C), 82' Agudiak (T)