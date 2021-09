Coppa Italia Eccellenza, colpo grosso del Cenaia. 3-2 a Ponsacco e passaggio del turno

Missione rimonta: compiuta. L'Atletico Cenaia vince 3-2 sul campo del Ponsacco, ribaltando così il punteggio sfavorevole dell'andata che aveva visto i rossoblù spuntarla per 2-1 in trasferta.

Una prestazione importante quella della squadra di Macelloni, al cospetto di un Ponsacco ancora in fase di rodaggio. Pronti-via e gli arancioverdi sbloccano il punteggio con un calcio di rigore trasformato da Cutroneo. Il primo tempo prosegue con un predominio territoriale dell'Atletico Cenaia, nel quale non mancano azioni di ottima fattura seppur non si segnalino particolari pericoli dalle parti di Bartolozzi.

Al rientro dall'intervallo il Ponsacco scende in campo con un piglio diverso, più determinato, e ristabilisce la parità grazie ad un eurogol di Cosi, bravo ad anticipare gli avversari sugli sviluppi di un cross in area con un bel colpo di tacco che non lascia scampo a Serafini. L'Atletico Cenaia torna ad attaccare con insistenza e prima si riporta in vantaggio con un colpo di testa di Remedi, poi allunga con un altro colpo di testa vincente, stavolta di Rossi M., per l'1-3.

I padroni di casa adesso hanno bisogno di due reti per passare il turno e tentano seppur in modo scomposto di rimettere la gara in piedi. A rendersi pericoloso però è ancora l'Atletico Cenaia, con Fornaciari che chiama al grande intervento Bartolozzi. Nei minuti finali il Ponsacco accorcia le distanze con un gol di Tavano sugli sviluppi di un batti e ribatti, ma non c'è più tempo e ad accedere al secondo turno è l'Atletico Cenaia. Ad attenderlo una squadra tra Atletico Piombino, Armando Picchi e il prestigioso Livorno.

Ponsacco-Atletico Cenaia, il tabellino della gara

Ponsacco - Atletico Cenaia 2-3

PONSACCO: Bartolozzi, Lici, Baldini, Gemignani, Fortunati, Degli Esposti, Sardi, Puccini, Coralli, Tavano, Cosi. A disp.: Lensi, Capriglione, Calzolari, Scuglia, Baldini, Gassama, Paggini, Ghelardoni, Gufoni. All.: Luca Mattei.

ATL.CENAIA: Serafini, Rossi M., Tamarro, Papini, Carlucci, Matteoni, Hepaj, Caciagli, Cutroneo, Remedi, Rossi G.. A disp.: Simoncini, Paoli, Malara, Pulizia, Cecchetti, Freschi, Palaj, Allisufi, Fornaciari. All.: Massimo Macelloni.

Arbitro: Veli di Pisa, coad. da Leoni e Della Bartola di Pisa

Reti: Cutroneo (C), Cosi (P), Remedi (C), Rossi M. (C), Tavano (P).

Note: espulso all'80' Baldini (P). Ammoniti Gemignani, Puccini, Baldini (P) Rossi (C).