Eccellenza, 3-3 pirotecnico tra Cuoiopelli e Atletico Cenaia

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B, Cuoiopelli e Atletico Cenaia, reduci dai rispettivi successi su Armando Picchi e Certaldo all'esordio, impattano con un 3-3 ricco di emozioni, che vede i biancorossi di casa rincorrere per buona parte dei 90' di gioco.

Causa un terreno di gioco in condizioni precarie e il forte vento che spira a Santacroce sull'Arno, va in scena una partita in cui le due squadre lasciano abbastanza a desiderare sul piano del gioco, sopperendo però con l'intensità e la voglia di portare a casa i tre punti per proseguire il proprio percorso a punteggio pieno. Dopo un'iniziale fase di studio l'Atletico Cenaia sblocca il punteggio al 21' con un colpo di testa di Remedi sugli sviluppi di un corner. Al 32' arriva il pareggio della Cuoiopelli con un altro colpo di testa, stavolta di Falchini. Si chiude così sull'1-1 un primo tempo giocato a viso aperto dalle due squadre.

Ad inizio ripresa, come avvenuto la scorsa domenica, la Cuoiopelli rientra in campo con leggerezza e subisce l'immediato gol degli avversari: Caciagli crossa in area a compimento di un'azione sulla sinistra, Lampignano smanaccia e Remedi in corsa insacca per il gol dell'1-2, che vale la doppietta per l'attacante arancioverde. La Cuoiopelli è in bambola e al 55' Cutroneo trasforma il calcio di rigore del 3-1 per l'Atletico Cenaia. Mister Marselli corre ai ripari ed effettua ben quattro sostituzioni nel tentativo di dare una scossa ai suoi. La mossa paga, in quanto i biancorossi approfittano di un Atletico Cenaia probabilmente adagiatosi sul doppio vantaggio e rimontano grazie alle reti di Alderotti (di testa) e Bracci (bravo a ribadire in rete la respinta di Simoncini sul calcio di rigore fallito da Falchini). Nel mezzo, sul parziale di 3-2, da segnalare una grossa occasione non sfruttata da Cutroneo che avrebbe potuto mettere la vittoria in cassaforte per gli uomini di Macelloni.

Cuoiopelli - Atletico Cenaia, il tabellino della partita

Cuoiopelli - Atletico Cenaia 3-3

CUOIOPELLI: Lampignano, Boghean, Martinelli, Balduini, Martini, Alderotti, Zocco, Borselli, Falchini, Pirone, Rossi. A disp.: Poli, Bagnoli, Cornacchia, Chelini, Bracci, Dal Poggetto, Iannello, Accardo, Bonfanti. All.: Davide Marselli.

ATLETICO CENAIA: Simoncini, Rossi, Cecchetti, Papini, Carlucci V., Matteoni, Hepaj, Caciagli, Cutroneo, Remedi A., Freschi. A disp.: Baroni, Paoli, Signorini, Pulizia, Tammaro, Gambini, Favilli, Allajsufi, Fornaciari. All.: Massimo Macelloni.

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno

Reti: 21', 48' Remedi A. (AC), 32' Falchini (CU), 55' rig. Cutroneo (AC), 65' Alderotti (CU), 83' Bracci (CU)