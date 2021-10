Eccellenza, Cuoiopelli di misura contro il Certaldo. Decide il gol di Pirone

Pronto riscatto per la Cuoiopelli, che vince 1-0 al "Masini" contro il fanalino di coda Certaldo, tornando a fare bottino pieno dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate. La squadra di Marselli non incanta, ma per tutti I 90' fa la partita, senza concedere praticamente alcuna occasione degna di nota agli avversari. Decide la sfida il gol al 19' del primo tempo di Pirone, che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca di testa sul primo palo e infila Orsini. Dal 60' Certaldo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Pampalone, autore di un fallo su Falchini, ma la Cuoiopelli non riesce a concretizzare alcune interessanti situazioni in contropiede, lasciando il punteggio in bilico fino al triplice fischio del direttore di gara che sancisce comunque i tre punti per i santacrocesi.

Cuoiopelli - Certaldo, il tabellino della partita

Cuoiopelli - Certaldo 1-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Martinelli, Balduini, Martini, Chelini, Zocco, Borselli, Falchini, Pirone, Rossi. A disp.: Poli, Bagnoli, Dal Poggetto, Cornacchia, Bracci, Di Giulio, Accardo, Boghean, Bonfanti. All.: Marselli.

CERTALDO: Orsini, Vecchiarelli, Razzanelli, Orlandini, Pampalone, Orsucci, Bernardini, Nuti, Baccini, Cresti, Martini. A disp.: Di Furia, Biagini, Corsi S., Bandini, Dini, Acatullo, Ulivieri, Borgognoni, Adelucci. All.: Ramerini.

Arbitro: Bassetti di Lucca

Rete: 19' Pirone

Note: espulso al 60' Pampalone (CE)