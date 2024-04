Eccellenza, il Fratres Perignano batte la Cuoiopelli e ottiene la salvezza matematica, pari del Tuttocuoio

Il Fratres Perignano torna a vincere per la prima volta dal 4 febbraio e lo fa in un momento delicatissimo nel derby contro la Cuoiopelli per 1 a 2. I rossoblù ottengono così la salvezza matematica con un turno d'anticipo, una piccola cosa positiva da cui ripartire dopo una seconda parte di stagione pessima che poteva finire con un disastro ma che è stato evitato. Partita che si sblocca solo nella ripresa con Sciapi che si riprende la testa della classifica marcatori al 8' arrivando a 20 gol in campionato, due minuti dopo Fantini pareggia i conti ma Taraj al 21' segna il gol decisivo per i rossoblù. La Cuoiopelli dovrà vincere a Montespertoli per essere sicura del secondo posto, in caso di sconfitta ci sarebbe anche il rischio di chiudere come 4° forza se dovessero vincere Camaiore e Zenith Prato, un'eventualità tutt'altro che remota dato che affronteranno rispettivamente Castelfiorentino in casa e Geotermica in trasferta, entrambi già retrocessi in Promozione.

Pareggia il Tuttocuoio già promosso in Serie D, è 2 a 2 contro il River Pieve che invece sta lottando con le due formazioni livornesi per ottenere un posto ai playoff. Partono meglio gli ospiti che vanno in vantaggio con Morelli al 7', nella ripresa ribaltano la situazione i ragazzi di mister Firicano con Rossi, terzo in classifica marcatori a 15 reti, e Centonze ma al 80' pareggia i conti El Hadoui.

Perde 2 a 1 il Geotermica sul campo della Pro Livorno Sorgenti, nel match di oggi i pisani nonostante siano già matematicamente in Promozione non si danno subito per vinti e infatti i padroni di casa riescono ad andare in vantaggio soltanto al 36' con Santagata, poi in apertura di ripresa c'è anche il raddoppio di Cutroneo che di fatto chiude la partita, al 87' Pellegrini rimette in gara il Geotermica ma è troppo tardi.

Cuoiopelli – Fratres Perignano 1 a 2 (0 a 0)

Cuoiopelli: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Bianchi, Bagnoli, Lici, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Goh. A disp.: Brogi, Innocenti, Sgherri, Goretti, Viola, Razzauti, Lucaccini, Mammarella, Pepa. All.: Falivena.

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Acosta, Mancini, Zefi, Ficarra, Rosi, Arvia, Sciapi. A disp.: Puccioni, Porcellini, Scremin, Ceccanti, Martinelli, Guarente, Taraj, Vitillo, Guelfi. All.: Cristiani.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Reti: 8’st Sciapi (FP), 10’st Fantini (C), 21’st Taraj (FP).

Tuttocuoio – River Pieve 2 a 2 (0 a 1)

Tuttocuoio: Iacoponi, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Fiscella, Severi, Princiotta. A disp.: Carcani, Battaglia, Fino, Mustone, Ratti, Turini, Centonze, Caggianese, Solari. All.: Firicano.

River Pieve: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, El Hadoui, Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, Pieretti, Belluomini. A disp.: Satti M., Tocci, Fruzzetti, Lunardi, Satti F., Marzi, Giannotti, Bachini, Penco. All.: Fanani.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 7’pt Morelli (RP), 2’st Rossi (T), 21’st Centonze (T), 35’st El Hadoui (RP).

Pro Livorno Sorgenti – Geotermica 2 a 1 (1 a 0)

Pro Livorno Sorgenti: Marchetti, Solimano, Lucarelli, Quilici, Cavalli, Lischi A., Montecalvo, Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi. A disp.: Serafini, Lischi L., Putrignano, Accordino, Turini, Fornaciari, Di Fiandra, Maffei, Gianfranchi. All.: Bandinelli.

Geotermica: Bettarini, Landi, Romeo, Pavoletti, Caccio, Misseri, Campo, Zoncu, Pellegrini, Falchini, Dussol. A disp.: Rossi, Pruneti, Spagnoli, Bani, Mecacci, Penco, Pashja, Gadiaga, Scottu. All.: Niccolai.

Arbitro: De Cicco di Nola.

Reti: 36’pt Santagata (PLS), 7’st Cutroneo (PLS), 42’st Pellegrini (G).