Eccellenza, Cuoiopelli di misura nel derby col Fucecchio

Prova di forza della Cuoiopelli, che vince 2-1 al "Masini" contro il Fucecchio, nonostante una prestazione non delle migliori rispetto allo splendido inizio di campionato. Su un terreno di gioco pesante, partono meglio gli ospiti, che sbloccano il punteggio al 19' con Morelli. La reazione della Cuoio non tarda ad arrivare, tanto che solo 4' più tardi Martinelli ristabilisce la parità in mischia su azione da corner. Il match prosegue con i padroni di casa che faticano a costruire gioco, mentre il Fucecchio opta per un assetto più conservativo e si affida soprattutto a verticalizzazioni da dietro. Da segnalare una traversa per parte prima dell'intervallo. Nella ripresa la partita diventa ancor più intensa ed è giocata perlopiù a metà campo. Poi, al 77', il gol-vittoria della Cuoiopelli: tiro di Borselli, respinta di Del Bino e tap-in di Cornacchia. Per i santacrocesi tre punti pesantissimi, in una partita sofferta, contro un'avversaria battagliera.

Cuoiopelli - Fucecchio, il tabellino della partita

Cuoiopelli - Fucecchio 2-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Martinelli, Chelini, Zocco, Bagnoli, Cornacchia, Borselli, Falchini, Pirone, Rossi. A disp.: Brogi, Balduini, Dal Poggetto, Martini, Bracci, Passerotti, Accardo, Boghean, Montemagni. All.: Marselli.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, La Rosa, Cenci, Canali, Ghimenti, Duccini, Marcon, Morelli, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Bigazzi, Papa, Carli, Giometti, Marianelli, Falaschi, Bulli, Fejzaj, Masoni. All.: Lazzerini.

Arbitro: D'Agnillo di Vasto

Reti: 19' Morelli (F), 23' Martinelli (C), 77' Cornacchia (C)