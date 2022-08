Eccellenza, la Cuoiopelli annuncia il nuovo portiere Pulidori

Sarà Guido Pulidori a difendere la porta della Cuoiopelli nella stagione 2022/23. Ad annunciarlo con un post sui propri canali social è la stessa società santacrocese, per cui il portiere ex Livorno rappresenta un rinforzo fondamentale vista la perdita di Lampignano, accasatosi al San Miniato Basso ad inizio estate. Pulidori, classe '95 di Empoli, dopo esser cresciuto nel settore giovanile labronico ha vestito le maglie di Carrarese e Catania per poi tornare in amaranto, dove ha collezionato numerose presenze anche in Prima squadra nello scorso campionato di Eccellenza.