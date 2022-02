Eccellenza, la Cuoiopelli riparte all'inseguimento del Livorno. Marselli: "Stagione straordinaria, ma da sabato sarà un nuovo campionato"

La Cuoiopelli scalda i motori in vista della ripresa del campionato di Eccellenza girone B, prevista per sabato 12 febbraio in casa del Cenaia, a quasi due mesi dall'ultima gara ufficiale disputata. I biancorossi di Santacroce sull'Arno sono stati tra i principali protagonisti della prima parte di stagione, conclusa al secondo posto, a quattro punti di distanza dalla corazzata Livorno capolista e ad altrettante lunghezze di vantaggio sul San Miniato Basso terzo. Un piazzamento importante, avvalorato da dati da primato come il miglior rendimento in gare interne del raggruppamento o la squadra ad aver subìto il minor numero di sconfitte (1, in coabitazione con il Livorno). "Il nostro vero obiettivo è il secondo posto - afferma Davide Marselli, esperto allenatore della Cuoio, nell'intervista rilasciata a PisaToday - ma vista la classifica nulla vieta di provare a rimanere attaccati il più possibile al Livorno".

Ciao Davide, come si presenta la Cuoiopelli a questa anomala ripresa del campionato?

Non sarà facile dopo quasi due mesi di stop. Sarà un campionato del tutto nuovo, diverso, e l'inaspettata vittoria del Piombino domenica scorsa col Tuttocuoio è lì a dimostrarlo. Saranno 11 partite dove bisognerà sbagliare il meno possibile e già dalla partita con il Cenaia dovremo andare al massimo. Per sabato dovrei avere tutta la rosa a disposizione, ad eccezione dello squalificato Zocco.

Con il Cenaia all'andata fu un 3-3 pirotecnico. Pensa che domenica sarà un'altra partita aperta e ricca di gol?

Sicuramente sarà una partita difficile, in un campo piccolo dove loro sono abituati a giocare. Entrambe vorranno vincere a tutti i costi: il Cenaia per rientrare in zona playoff, noi per rimanere attaccati il più possibile al Livorno e allo stesso tempo per mantenere il secondo posto. Credo che sarà una partita molto tirata ma non ricca di gol.

Dal mercato è arrivato un giocatore importante come Cavallini. Cosa può dare in più alla Cuoio? Sarà in campo dall'inizio già sabato?

Cavallini è un giocatore veramente bravo: ambidestro, molto tecnico e rapido. Deve calarsi un pochino nel campionato, perché l'Eccellenza è diversa da categorie superiori come quelle in cui ha giocato finora: se ci riuscirà, sono sicuro che potrà fare la differenza. Sabato credo che partirà dall'inizio, anche perché è più di un mese che si allena con noi.

Ieri, invece, è stata ufficializzata la partenza di Pirone, direzione Castelfiorentino.

Pirone è una grossa perdita: era il capitano della squadra ed è un giocatore importante per la categoria, ma la società ha deciso così. Darà una grossa mano al Castelfiorentino per raggiungere la salvezza che credo sia il loro obiettivo.

Siete stati protagonisti di una prima parte di stagione di altissimo livello. Si può fare ancora meglio?

Al netto del Livorno saremmo primi in classifica con 4 punti sulla seconda e 9 sulla terza, quindi in un girone normale saremmo già in fuga. Fare meglio di così la vedo difficile, stiamo facendo una stagione straordinaria. Le squadre più danneggiate da questa sosta credo che siamo proprio noi e il Livorno, bisognerà riprendere il ritmo che avevamo, mentre per quelle che avevano da aggiustare qualcosa è stata l'opportunità di intervenire con più tempo a disposizione.

Il calendario vi vedrà affrontare di fila Cenaia, Fratres Perignano, Certaldo, San Miniato e Livorno. E' in queste 5 partite che si deciderà molto del campionato della Cuoio?

Aggiungerei anche la partita contro il Piombino, che si giocherà la domenica dopo il turno infrasettimanale con il Livorno. Sarà un mese denso di partite ed è indubbio che in queste sfide, in particolare con San Miniato e Livorno, si deciderà molto. Per poter arrivare a quelle due gare in certe condizioni, però, bisogna essere bravi a non sbagliare le tre partite precedenti. Il nostro vero obiettivo è il secondo posto, ma vista la classifica nulla vieta di provare a rimanere attaccati il più possibile al Livorno.

Ringraziamo Davide Marselli per la disponibilità.