Eccellenza, Cuoiopelli: dalla Massese ecco i fratelli Lucaccini

Primi due botti di mercato per la Cuoiopelli: dalla Massese arrivano a Santa Croce sull'Arno i fratelli Riccardo e Francesco Lucaccini. Riccardo, centrocampista classe '98, è un prodotto del settore giovanile del club bianconero, società in cui aveva fatto ritorno due stagioni fa dopo un'annata in Serie D (2019/20) con la maglia del Seravezza Pozzi. Francesco, nato nel 2003, è invece un promettente esterno offensivo che ha trovato ampio spazio nell'ultima stagione nonostante la giovanissima età. I due si candidano ad essere pedine molto importanti nello scacchiere di mister Marselli.