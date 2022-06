Eccellenza, bomber Falchini resta alla Cuoiopelli. Definiti altri tre nuovi acquisti

Più che una conferma, un vero e proprio colpo di mercato. Gabriele Falchini, capocannoniere dell'ultimo campionato di Eccellenza girone B con 17 reti, vestirà anche nella prossima stagione la maglia della Cuoiopelli. La permanenza dell'attaccante livornese, classe '86, rappresenta un chiaro segnale delle elevate ambizioni della società biancorossa, reduce da un'annata conclusa con un secondo posto nella stagione regolare, la vittoria dei playoff del girone e l'eliminazione dalla corsa verso la Serie D soltanto agli spareggi regionali. Al fianco (o in alternativa) a Falchini ci sarà uno dei tre nuovi rinforzi annunciati dalla Cuoiopelli: si tratta di Tommaso Andolfi ('00), attaccante proveniente dal Fratres Perignano. Per la linea mediana ecco invece Giulio Mulas e Samuele Viligiardi. Mulas ('96) è un esterno destro ex giovanili Parma, Pistoiese, Carpi, Piacenza; Viligiardi ('00) un centrocampista scuola Empoli, passato da Grosseto, San Donato Tavarnelle e Grassina.