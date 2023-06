La Cuoiopelli sceglie la soluzione interna: panchina a Falivena

Sarà Roberto Falivena l'allenatore della Cuoiopelli nella stagione 2023/24. Il club biancorosso, dopo la separazione con Davide Marselli, opta dunque per una soluzione interna, promuovendo proprio colui che ha ricoperto il ruolo di vice dell'ex tecnico negli ultimi due anni. Classe 1986, Falivena vanta un importante curriculum da calciatore (difensore centrale) avendo vestito le maglie di Pistoiese, Carrarese, Vibonese, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana, Pontedera e Tuttocuoio tra Serie C, D ed Eccellenza. Dopo aver guidato i santacrocesi in alcune partite dei recenti playoff, causa squalifica di Marselli, nel prossimo campionato di Eccellenza siederà per la prima volta in panchina da "titolare".