Eccellenza, Cuoiopelli-Tuttocuoio 4-4: calcio spettacolo al "Masini"

Termina con un pirotecnico 4-4 il sentito derby del Cuoio tra Cuoiopelli e Tuttocuoio, rispettivamente seconda e terza in classifica nel girone B di Eccellenza. Già dai primi istanti si evince che non sarà una partita qualunque: dopo appena 2' il bomber argentino Agudiak, all'ultima gara con la maglia del Tuttocuoio, inaugura la sua giornata d'oro approfittando di uno svarione difensivo dei locali per insaccare alle spalle di Lampignano. Passano appena 180 secondi e gli uomini di Marmugi raddoppiano: miracolo di Lampignano su un colpo di testa indirizzato all'incrocio dei pali, ma sulla respinta è lesto Azzinnari ad appoggiare in rete.

La Cuoiopelli reagisce all'immediato uno-due degli ospiti, ripagandoli con la stessa moneta: al 6' Falchini accorcia le distanze con un bel diagonale su cross di Rossi, al 9' Cornacchia finalizza una percussione centrale con un tiro ad incrociare che non lascia scampo a Muscas. I padroni di casa salgono in cattedra e per almeno mezz'ora costringono il Tuttocuoio sulla difensiva, poi prima dell'intervallo Agudiak firma il 2-3 in contropiede, battendo Lampignano in uscita con un tocco di punta. Squadre al riposo col nuovo vantaggio dei ponteagolesi.

Nella ripresa partenza sprint della formazione di mister Marselli (alla 250esima panchina nei dilettanti), che raggiungono il 3-3 al 53' con un calcio di rigore concesso per fallo di mano in area di un giocatore ospite e trasformato da Falchini. Il Tuttocuoio non ci sta a dividere la posta in palio e può contare su un Agudiak in stato di grazia: al 64' l'attaccante si avventa su un cross dalla destra e infila di testa sotto la traversa per il 3-4. Il finale di gara diventa un forcing della Cuoiopelli, che sfocia nel gol del definitivo 4-4, a 3' dal termine, di Bracci (ennesimo gol da subentrato). Al "Masini" vince lo spettacolo.

Cuoiopelli - Tuttocuoio, il tabellino della partita

Cuoiopelli - Tuttocuoio 4-4

CUOIOPELLI: Lampignano, Martinelli, Boghean (52' Iannello), Chelini, Zocco (63' Martini), Bagnoli (63' Accardo), Cornacchia, Borselli, Falchini, Pirone (71' Bracci), Rossi (71' Dal Poggetto). A disp.: Brogi, Lombardi, Passerotti, Montemagni. All.: Marselli.

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore (46' Bartorelli), Bertolucci, Vittorini, Fino, Rosa Illan, Orlandi, Wagner (82' Pozzesi), Agudiak, Chiti (46' Puviani), Azzinnari (71' Ruggiero). A disp.: Fiscella, Coppola, Baldini, Severi. All.: Marmugi.

Arbitro: Ammannati di Firenze

Reti: 2' Agudiak (T), 5' Azzinnari (T), 6' Falchini (C), 9' Cornacchia (C), 43' Agudiak (T), 53' rig. Falchini (C), 64' Agudiak (T), 87' Bracci (C)