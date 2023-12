Eccellenza, la Cuoiopelli vince il derby sul Perignano e prosegue la fuga in solitaria

La Cuoiopelli si impone nel derby contro il Fratres Perignano e aumenta il proprio distacco a 9 punti sui rossoblù. Ai ragazzi di mister Falivena basta un primo tempo solido culminato nel finale con le due reti di Fantini e Bianchi su calcio d’angolo che decidono il match. Nella ripresa il Perignano con degli innesti freschi dalla panchina e si rendono pericolosi, in particolare con Taraj, dalle parti di Pulidori ma alla mezzora viene espulso Pennini ciò spenge ogni tentativo di rimonta.

Il Tuttocuoio invece riesce a rimanere in coda alla Cuoiopelli battendo in rimonta nel finale il River Pieve. I neroverdi riescono ad andare in vantaggio con una zampata di carrozza e gestiscono il resto del match. Nella ripresa però Morelli di testa e Fruzzetti al 31’ ribaltano il risultato, sale in cattedra il bomber dei pisani Rossi e pareggia i conti su calcio di rigore al 41’ e nel recupero con un colpo di esperienza batte ancora Biggeri per i tre punti.

Perde il Geotermica contro la Pro Livorno Sorgenti in un match ribaltato dai labronici allo scadere che fino al 90’ vedeva in vantaggio i pisani. Segna il vantaggio dei biancoverdi Marcon su calcio di rigore in chiusura di prima frazione ma nella ripresa riescono a ribaltare il risultato i padroni di casa con Romeo al 15’ e Zoncu al 37’. Nel finale il bomber dei labronici Cutroneo decide il match pareggiando prima su calcio di rigore al 91’ e poi segnando la rete che vale la vittoria al 94’ lasciando il Geotermica ultimo e portando via la Pro Livorno Sorgenti dalla zona playout

Fratres Perignano – Cuoiopelli 0 a 2 (0 a 2)

Fratres Perignano: Colucci, Gemignani, Petri, Baggiani, Bernardini, Mancini, Pennini, Ficarra, Raffi, Rosi, Sciapi. A disp.: Gliatta, Gamberucci, Porcellini, Bonni, Freschi, Guarente, Zefi, Martinelli, Taraj. All.: Cristiani.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Lici, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Benericetti, Regoli, Fantini, Cavallini, Bianchi. A disp.: Brogi, Friuli, Costanzo, Sgherri, Ponzolini, Guerrucci, Di Federico, Razzauti, Mecca. All.: Falivena.

Arbitro: Vigo di Lodi

Reti: 41'pt Fantini, 45'pt Bianchi

River Pieve – Tuttocuoio 2 a 3 (0 a 1)

River Pieve: Biggeri, Ramacciotti, Filippi, Penco, Leshi, Rossi, Tocci, Cecchini, Morelli, Bachini, Lunardi. A disp.: Tozzini, Pieretti, Fruzzetti, Magera, Di Giulio, Satti. All.: Fanani.

Tuttocuoio: Carcani, Carrozza, Centonze, Chiti, Massaro, Puleo, Remorini, Rossi, Severi, Solari, Sorbo. A disp.: Iacoponi, Fino, Fiscella, Novi, Papi, Princiotta, Turini, Viti, Mustone. All.: Sena Nicola

Arbitro: Mauro di Pistoia

Reti: 10'pt Carrozza (T), 8’st Morelli (RP), 31’st Fruzzetti (RP), 41’st (Rig.) e 45+1’st Rossi (T).

Geotermica – Pro Livorno Sorgenti 2 a 3 (0 a 1)

Geotermica: Bettarini, Bani, Romeo, Misseri, Caccio, Spagnoli, Falchini, Landi N., Pellegrini, Mecacci, Zoncu. A disp.: Rossi, Pruneti, Pavoletti, Burini, Penco, Pashja, Dussol, Falca, Gadiaga. All.: Niccolai Matteo

Pro Livorno Sorgenti: Serafini, Solimano, Lucarelli, Marcon, Cavalli, Lischi A., Montecalvo, Montagnani, Cutroneo, Signorini, Maffei. A disp.: Strambi, Lischi L., Turini, Michelotti, Putrignano, Lucchesi, Gianfranchi, Fornaciari. All.: Bandinelli.

Arbitro: Raciti di Siena.

Reti: 45’pt Marcon (Rig., PLS), 15’st Romeo (G), 37’st Zoncu (G), 45+2’st (Rig.) e 45+4’st Cutroneo (PLS).