Eccellenza, la Cuoiopelli si impone nel derby contro il Tuttocuoio e riapre la corsa alla Serie D

È di nuovo tutto aperto nella corsa alla Serie D con la vittoria della Cuoiopelli nel derby contro il Tuttocuoio, i biancorossi si impongono 0 a 1 e si portano a -5 dalla capolista, tra le due litiganti gode anche il Camaiore che vince 2 a 1 contro il Geotermica e si porta un punto sopra alla Cuoiopelli. Da tenere d'occhio anche lo Zenith Prato a -7 dalla vetta ma potenzialmente appaiato al Camaiore dato che il match contro il Fratres Perignano di quest'oggi è stato rinviato a data da destinarsi per impraticabilità del terreno di gioco nonostante il parere contrario della società pratese. Tornando al match, nel primo tempo le maggiori occasioni arrivano dai bomber Benericetti e Giacomo Rossi ma non trovano il gol per pochissimo, oltre alla traversa colpita da Massaro. Nella ripresa al 30' segna il gol decisivo Viola che è il più veloce ad avventarsi sul pallone vagante dopo il legno colpito da Benericetti. Due minuti più tardi viene espulso per doppia ammonizione il portiere ospite Pulidori ma il subentrato Brogi salva il risultato in almeno due occasioni decidendo il match che termina 0 a 1.

Il Geotermica vede ancora una volta ridursi le pochissime possibilità di raggiungere i playout dopo la sconfitta di oggi. Al 14' Scottu illude i pisani ma cinque minuti più tardi un autogol rimette in parità il match e Geraci al 27' completa la rimonta segnando il gol che vale il definitivo 2 a 1.

Tuttocuoio – Cuoiopelli 0 a 1 (0 a 0)

Tuttocuoio: Carcani, Sorbo, Fino, Puleo, Marcon, Remorini, Massaro, Papi, Rossi G., Severi, Solari. A disp.: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Ratti, Turini, Princiotta, Centonze, Caggianese. All.: Sena.

Cuoiopelli: Pulidori, Passerotti, Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Fantini, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Lici, Pepa, Innocenti, Mammarella, Sgherri, Guerrucci, Razzauti, Goh. All.: Falivena.

Arbitro: Bruni di Siena.

Reti: 30’st Viola.

Note: Espulso Pulidori nella Cuoiopelli.

Camaiore – Geotermica 2 a 1 (2 a 1)

Camaiore: Barsottini, Borgia, Zambarda, Anzillotti, Velani, D’Alessandro, Crecchi, Amico, Geraci, Da Pozzo, Kthella. A disp.: Azioni, Arnaldi, Verona, Ricci, Natali, Pezzini, Imbrenda, Adami, Biagini. All.: Cristiani.

Geotermica: Rossi, Gadiaga, Pruneti, Pavoletti, Caccio, Mecacci, Scottu, Puccini, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp.: Bettarini, Coli, Pashja, Spagnoli, Romeo, Penco, Zoncu, Dussol, Venturi. All.: Niccolai.

Arbitro: Solito di Piombino.

Reti: 14'pt Scottu (G), 20'pt Autorete (C), 27'pt Geraci (C).

Zenith Prato – Fratres Perignano rinviata a causa del terreno di gioco impraticabile.